MIRROR演唱會︱藝能工程高層涉欺詐　警方：LED同申報重量差2.7倍

MIRROR今年7月28日，於紅館舉行第4場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會時，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，事件震驚全球。事發106日，跨部門工作調查小組終於今日（11/11）交代調查結果。

MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

警方今日在西九龍警察總部就MIRROR演唱會事故調查結果召開記者會。（直播畫面）

警方今日在西九龍警察總部召開記者會，指總承辦商藝能工程和次承辦商協興隆五名人士涉及「欺詐」和「容許物件從高處墜下」兩罪被捕，而組件則在內地購入，又指沒有證據顯示上述兩間公司有安排適當工程師確保組件符合一定安全、質量水準，可以穩妥使用，而事發當日相關組件已經出現問題，但沒有人進一步維修、補救。另外，警方亦發現藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，並且數字相差非常大：「有理由相信唔係手民之誤，唔係單位搞錯，有理由相信有人故意誤導康文署，為咗盡快得到許可。」例如涉事LED屏幕真實重量是9,852磅，申報只有3,600磅，相差2.7倍；吊燈支架真實重量是5,141磅，申報1,080磅，相差近5倍；雷射燈756磅，申報200磅，相差3倍多；喇叭組件12,240磅，申報1,600磅，相差7倍左右。

警方又指案件未完結，之後會繼續調查，現時已經與70多名證人會面，錄了700多份口供：「絕大部份嘅證人已經見晒，唔排除有其他刑事責任會搵到出嚟。」至於MakerVille是否需要負上責任，警方就指今日只有五人被捕，不排除未來會有第六名人士涉事被捕。

MIRROR演唱會｜警方終採拘捕行動 藝能工程及協興隆5人涉欺詐

警方於調查報告發表前數小時展開行動，拘捕4男1女年齡介乎40至63歲，據知該名女子為演唱會其中一個承辦商的項目經理。警方調查發現，有人在提交予政府的文件中作出虛報，與裝置的實際情況不等，疑因盡快取得演出許可或有其他目的，當中沒有做到適當措施，確保整個裝置達到安全水平。