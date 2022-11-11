MIRROR演唱會︱阿Mo屬僱員身份　政府將向舞蹈員僱主採取行動

MIRROR今年7月28日，於紅館舉行第4場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會時，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，事件震驚全球，重傷的「阿Mo」李啟言至今已經留醫。事發106日，跨部門工作調查小組終於今日（11/11）交代調查結果。

MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

警方今日在西九龍警察總部就MIRROR演唱會事故調查結果召開記者會。（直播畫面）

MIRROR演唱會︱藝能工程高層涉欺詐 警方：LED同申報重量差2.7倍

繼警方今日在西九龍警察總部召開記者會，指總承辦商藝能工程和次承辦商協興隆五名人士涉及「欺詐」和「容許物件從高處墜下」兩罪被捕，以及公布藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，並且數字相差非常大後，政府成立的跨部門工作小組亦召開記者會，文化體育及旅遊局局長楊潤雄和勞工、福利局局長孫玉菡和康文署助理署長李子俊等代表政府交代調查報告結果。

政府跨部門工作小組召開記者會交代事故調查結果。（直播畫面）

會上，專家顧問林超雄表示金屬疲勞是今次事故其中一個重要原因，同時有其他原因致繩纜承受力不足，導致抗金屬疲勞能力相對少，令鋼索短時間出現金屬疲勞，而孫玉菡便指相關舞蹈員屬僱員身份，會調查僱主是否有為僱員購買保險及有否按法例在規定時間內向勞工處報工傷，並將向舞蹈員僱主採取行動：「即係佢冇報工傷，亦都係冇幫僱員買保險。」

MIRROR演唱會｜警方終採拘捕行動 藝能工程及協興隆5人涉欺詐