貓王45年前演唱會影片突瘋傳　疑似穿越時空女子拿智能手機拍片？

「穿越時空」、「時光倒流」、「時間旅行」等等的題材相信大家在不少電視劇和電影中見過，但現實中究竟是否真有此事，連科學家都沒辦法去證明。近日突然驚傳穿越時空一事其實早就於1977年貓王皮禮士利（Elvis Presley）演唱會上發生過，台下一名女子舉着疑似智能手機的物體，看起來像影着台上的貓王表演一樣，該影片即在網上瘋傳，這位疑似穿越時空女子的真實身份究竟是什麼亦隨即引起廣大網民討論。



貓王皮禮士利是20世紀中最重要的文化標誌性人物。（Getty Images）

有外國網民在Reddit論壇以「貓王最後演唱會上的時空旅人」為題發帖子，公開一段1977年6月時，貓王最後一次的公開演唱會影片，片段中清楚見到貓王穿上招牌的西裝造型表演，在沒有手提電話的年代，台下全部粉絲都非常投入歡呼，然而卻有一名女子手上卻拿着疑似智能手機的黑色長方體物件，作出疑似對住台上的貓王拍攝的動作，引起網民熱烈討論，認為這名女子很有可能是未來人：「如果有機會穿越回去看貓王演唱會，是我也會帶上手機」、「確實很像可以隨手拍照的智能電話」，這甚至引起英國多間傳媒《鏡報》（The Mirror）及《太陽報》（The Sun）爭相報道，令事件變得更撲朔迷離。

網上瘋傳一段1977年6月貓王最後一次公開演唱會的影片。（網上圖片）

事關台下一名女子手上拿着疑似智能手機影住貓王，被不少網民認為是未來人。（網上圖片）

當然，亦有不少網民持相反意見，認為這看似智能電話的物件可能只是舊式相機，但亦有人覺得因為體積非常細不像當年的古老相機，推測可能是錄音機、煙盒、或者果汁盒，但這確實是什麼根本無從得知。