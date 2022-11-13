邱淑貞三位千金罕有合體露面　二女沈日亭亭玉立愈來愈靚

吳君如與陳可辛以及女兒陳是知（Jillian）一家三口曾一起接受雜誌訪問，Jillian曾表明有意向藝術、表演方面發展。今日（13日）Jillian出演《不，完美》舞台劇，媽媽君如相當興奮，除了親自撐囡囡的場，更帶同好友盧覓雪一同前往支持，上載了多條限時動態呼籲網民加入Jillian Fans Club。意外看到邱淑貞三位千金，分別是大女沈月、二女沈日及細女沈晨合體

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現年20歲的大女沈月向來有最美星二代美譽，無論靚樣和身材，都十足她的媽咪邱淑貞，近來宣布出道後，便頻頻出席各類活動，偶爾都能在社交平台看到她的身影，人氣非常厲害！

沈晨和沈日。（IG@sandrangky）

相反，二女沈日及細女沈晨則較為低調，絕少公開露面，就連社交網也很難找到她們的蹤影，可謂相當神秘。如今，能見到三人合體，沈日明顯長大不少，越來越亭亭玉立，對着鏡頭亦很自然向觀眾打招呼！不過細女沈晨則較為害羞，望着鏡頭眼神有些飄忽，不過勝在樣貌幼齒夠可愛。三位待意前去支持Jillian的演出，交情甚好，未知會否有機會看到沈月和Jillian的合作呢？

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