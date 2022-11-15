楊冪36歲扮妖艷狐狸精被批「太老了」顏值慘遭《倚天》祝緒丹拋離

娛樂圈對女藝人的要求特別高，到了一定的年齡，女藝人們都會選擇轉型。比如36歲的楊冪，被認為這個年齡已經不再適合她的「老本行」古裝偶像劇角色。



甚至楊冪剛煞科不久的作品《狐妖小紅娘》也被指她作為女主，顏值卻被女配角們展示。不少娛樂博主指，作為80後的楊冪，顏值會不會在這部劇中被新一代的年輕女星「顏值霸凌」？網上有不少《狐妖小紅娘》主角楊冪與配角們的照片，其中人氣最高被大讚「絕色美人」的便是楊冪旗下藝人祝緒丹。

【圖輯】點圖放大看更多被大讚「絕色美人」祝緒丹美照👇👇👇

+ 23

祝緒丹曾參與楊冪主演的《三生三世十裡桃花》角色同樣是狐狸，當時僅覺得她氣質獨特，但在此次《狐妖小紅娘》中，她的顏值可真算是絕色美人。其中一張最為驚豔的便是她以鏤空金屬面紗罩面，頭戴流蘇頭飾，眼上以紅色眼影暈染，非常靈動好看。

至於被指顏值遭壓輾的楊冪則有另一番風情。楊冪此次的狐妖妝容有別於《三生三世十裡桃花》的白淺，一改清淡高雅，走的是魅惑風格的狐狸妝容。尤其是楊冪眉毛上兩道紅色的狐狸花紋，完全讓人移不開目光。無論神情、身姿還是顏值絲毫不輸同居年輕女演員。

【圖輯】點圖放大看更多楊冪美照👇👇👇

+ 25

此次參與這部劇的演員還有郭曉婷以及陳瑤。這部劇的故事講訴人與妖之間的愛情展開。根據古典小說記載，世上有人有妖。妖會與人相戀，妖壽命千萬年，人的壽命有限，人死了，妖活著。人會投胎轉世，但投胎以後，不記得上輩子的愛。妖如果癡情的話，就去找狐妖購買一項服務，讓投胎轉世的人，回憶起前世的愛。

妖豔風格的楊冪真的和以往的風格很不一樣！一起期待楊冪出演魅惑小狐狸吧！

【同場加映】楊冪拍劇胸部被許凱壓至變形 網民反勸女星當上媽媽要收歛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

【本文獲「Goody25」授權轉載。】