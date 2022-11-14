61歲劉德華被爆3年前絕密訪談內容　被問講過最大謊言反應極高EQ

61歲的天王劉德華（Andy）入行40年人氣從未減退，今年9月他於在抖音舉行 《劉德華 把歌唱給你聽你聽》綫上演唱會，高峰期高達3.5億人收看，攀上微博熱搜第一，証明華仔魅力依然。

華仔9月搞線上演唱會高峰期高達3.5億人收睇。（微博圖片）

劉德華於2019年宣傳電影《掃毒2》，接受內地媒體《十點讀書》訪問，他坦言從不打算退休，會盡力唱到不能再唱為止。另外，華仔又剖白心跡，自言年輕時有偶像包袱，但如今家人對他來說更重要，「我現在活得比較自在，我偶像的那兩個字，以前在我的字典裡面是蠻重要的，我要保持我偶像的那個身份；現在會有，但不像以前那麼重要了。」

劉德華3年前接受內地媒體《十點讀書》訪問。（訪問截圖）

時隔3年後，當日訪問華仔的主持陳阿咪分享對話內容，部分更是沒有收錄在訪問中。陳阿咪透露，談到做人話題時，華仔建議：「千萬不要神化任何的一個人。比如說劉德華，你說他人品，難道我不會罵人，難道我不會做壞事嗎，我也會啊，我也曾經說謊。」

劉德華2008年與朱麗倩結婚，被爆出已婚時引來傳媒追訪。(vcg)

陳阿咪追問：「你說過最大的謊是甚麼？」華仔回答也相當坦誠：「他調皮地做出擦汗的表情，然後說：『就說啦，結婚沒告訴你們，冒汗。』我當時有被這個坦誠觸動到。」

另外，陳阿咪問到假如有人正走下坡，會給予甚麼建議，華仔伸手在空中比劃了波浪線，說：「放心，在谷底，每一個動作都是往上的。」陳阿咪稱讚道：「你能更感受到他的謙和和善意，是一個很正能量的偶像。」

劉德華叫號力不減，於《香港金曲頒獎典禮2021/2022》率領一眾新生代歌手大合唱惹來話題。（節目截圖）

網友看後紛紛稱讚華仔人品好、心地善良，有人直讚華仔在抖音開直播演唱會時，不收粉絲禮物，「就沖他抖音直播不給網友刷禮物就能看出他人品很好了。很多公眾人物都做不到他那樣。」

一位自稱前娛樂記者的網友表示，曾目睹劉德華親自幫女同事擔枱，「同事採訪劉德華，女生胖的不漂亮，採訪需要抬桌子，華仔不讓她抬，自己親自動手，她對我說，印象太深刻了。」

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