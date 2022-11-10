Anson Lo粉絲用15萬多年積分換拉闊飛　突患急病FB賣飛幫補手術費

原定於本月初舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，MIRROR 9位成員壓軸登場，MIRROR的其中9位成員包括姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy、Lokman、Frankie、Stanley和Alton均有現身，是次是MIRROR演唱會事故後Anson Loo（盧瀚霆）首次現身，故引來大批穿上粉紅色T恤的「神徒」到場應援。



紅館演唱會事故後，Anson Lo首次出席公開活動。（鄺鈺瑩攝）

神徒凝聚力強，有一名神徒昨日（9日）Facebook發文，稱用了多年儲起的十五萬積分換來一張拉闊音樂會門票，終於可以現場一睹偶像真人，怎料距離拉闊音樂會不足數日，卻驚患急病，須入院做手術，醫生更吩咐未來幾個月都不得落床，雪上加霜的是，粉絲發現保險費不包是次住院，而住院手術費所費不菲。

MIRROR周四（10日）以黑白造型出場，全場尖叫聲四起。（鄺鈺瑩攝）

面對突如其來的急病，該名神徒坦言心情「難以形容」，迫於無奈轉讓手上的門票，順道幫補龐大的醫療費，但他仍樂觀表示：「我在醫院的日子暫時沒辦法上班還忽然要長時間臥床，即時令我想起呀Mo情況，他無放棄努力接受治療，所以我更加要同自己講要撐住呀！」、「我現在日日都同自己講要堅強啲，唔好喊，我要努力康復，我仲有家人，親朋戚友，撈撈，神徒們的支持，我要撐住呀！」他指試過將應援物轉售給人，不久後對方即轉售他人，故希望今次門票能夠轉讓給真心喜愛Anson Lo的粉絲。

近千鏡粉到場，場面墟冚！（鄺鈺瑩攝）

其他粉絲看後紛紛留言支持祝他早日康復，有人更特意私下留言安慰他，令該名神徒深受感動，他說：「真係有神徒願意花時間message我同我傾吓偈（她說不是買票但想同我傾），張門票最後就算賣唔到出去都唔緊要，有大家嘅祝福我已經覺得好多正能量俾我同支持我！」

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