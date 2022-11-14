美女滑雪選手谷愛凌獲邀出席巴黎舞會　地位人氣直迫何超欣沈月

19歲中美混血滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）自北京東奧勇奪兩金後，一躍成為內地炙手可熱的體育明星，更憑出眾的美貌獲得網民青睞，人氣居高不下。



谷愛凌。（Twitter截圖）

據外國傳媒《Madame Figaro》報道，谷愛凌獲邀參加今年11月26日於巴黎香格里拉酒店舉辦的名媛舞會（Le Bal des Débutantes）。巴黎名媛舞會每年邀請多名來自不同國家，16歲至22歲的年輕千金小姐參加舞會，位位名媛都美貌和才華俱備，舞會更獲福布斯稱為「世界十大頂尖奢華晚會」之一。由於谷愛凌去年入籍中國，代表國家隊出戰東奧，故不少內地網友認為谷愛凌獲邀出席今年舞會是為國爭光，一時引起熱話。

賭王千金何超欣企C位！（微博圖片）

2017年賭王千金何超欣就穿上高級定製的Dior晚裝出席舞會，同場有奧斯卡影后Reese Witherspoon女兒Ava Philippe。「最美星二代」邱淑貞女兒沈月（Ayla）2019年亦獲邀出席，偕媽媽和妹妹沈日出席晚會，更因而同西西里公主成為好友，同場有李連杰女兒Jane。而林建岳女兒林心兒、利孝和夫人外孫女雷正殷也曾是座上客。

沈月（左）、邱淑貞（中）和沈日（右）（IG:liou_jerry）

今年有19位千金小姐獲邀出席舞會，除了谷愛凌外，挪威皇室成員Leah Behn、曾飾演占士邦（James Bond）演員Sean Connery孫女Natasha Connery亦獲邀出席舞會。

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