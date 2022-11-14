法證先鋒V ｜首集出現三大瑕疵　黃宗澤被海怪襲擊令人O咀

由黃宗澤（Bosco）、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔、 王敏奕等主演的無綫劇集《法證先鋒V》於優酷率先首播，明日才於翡翠台播出。內地播出至今近20集，評價算是一般，內地影視評台豆瓣收穫5.9分。

幾位主角於微博直播，同網友互動。（微博圖片）

《法證先鋒》頭幾輯好評如潮，觀眾自然對續集期望有所提升，不過可能因為期望愈大失望愈大，頭三集都沒有太大令人想追劇的慾望。第一集一開波竟然見到黃宗澤被海怪襲擊，後來解釋原來黃宗澤是正冒住生命危險，在海中進行實驗，理由都幾令人咋舌，最搞笑是，黃宗澤用刀仔𠝹斷海怪觸鬚成功走甩，如果是想表現黃宗澤的英勇，這個安排似乎太有「創意」。

作為一套查案劇，觀眾最想睇的必定是主角如何解決謎案，但推理過程太弱，過於簡單，連警方及法醫都甚少到現場搜證，有評價更認為劇集只靠高科技及盤問查案，缺少了抽絲剝繭解開謎底的趣味。

盤問情節多過查案。（劇集截圖）

故事節奏尚算明快，但另一個問題是剪接頗為混亂。例如第一、二集中，交代完殺人現場情況後，又要回帶講解連詩雅一家過往恩怨情仇，突然又跳到警察及法醫如何查案，如何追截嫌疑犯，又要舖排主角之間的感情戲，大量的插敍及倒敍睇到人眼花撩亂。

黃宗澤Chok鏡頭超多。（劇集截圖）

雖然存在種種瑕疵，但《法證先鋒》作為一套老牌，又有返咁上下口碑的劇集，相信收視不會太差。但比較頭三輯，近年的《法證先鋒》劇情確實沒有太大驚喜；又有人投訴感情戲太多，「破案5分鐘，戀愛40分鐘」，揶揄應改劇名為《小女警求愛記》。其實談情說愛的感情戲確實是必要，但首先要落重心力講好點樣查案才最重要。