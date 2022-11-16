64歲朱玲玲與老公羅康瑞激罕同框　攬腰合照寵妻如初愛情從未流逝

現年64歲的「最美港姐」朱玲玲日前激罕與老分羅康瑞高調現身TVB 55周年晚宴，夫妻二人皆以黑色禮服亮相，非常恩愛！由於雙方曾經歷一段失敗婚姻，在覓得第二春後，二人已經風雨同舟、攜手共度14個春秋。

74歲的羅康瑞同樣Keep得好好！（梁碧玲攝）

極之恩愛！（梁碧玲攝）

朱玲玲當選港姐冠軍後，即結識商人霍震霆。二人認識9個月後，在1978年9月25日舉行盛大婚禮，並於尖沙咀美麗華酒店筵開360席。據報霍家以10,000,000港元禮金迎娶朱玲玲，婚紗價值5000美元，而整個婚宴成本則超過1,000,000港元，婚後共誕下3名兒子。直到1999年起，霍震霆多次傳出與廣東電視台節目主持人侯玉婷關係曖昧，這使壓抑良久的朱玲玲無法再忍讓下，離開了霍家大宅，有傳霍英東極欲挽留朱玲玲的，可惜未能成功，到2005年正式辦理離婚手續，27載的婚姻生活畫上句號。

朱玲玲與霍震霆結婚20多年感情早已生變。（jushuo.com）

之後，在2007年朱玲玲被爆與羅氏家族商人羅康瑞拍拖，曾有傳羅康瑞苦戀她8年，二人翌年低調拉埋天窗，朱玲玲亦成功再嫁入豪門，更再一次嫁給了愛情。婚後，二人被影到幾乎的畫面，不是十指緊扣就是羅康瑞攬住老婆腰慢行，甜蜜滿瀉！即使二人已步入花甲之年，早前亦被影到到到淺水灣拍拖，雨中漫步時，羅康瑞亦深怕朱玲玲因地面濕滑跌倒拖到實，事後更甜蜜餵雪糕，你一啖時我一啖，猶如熱戀中的情侶，愛情從未流逝。

朱玲玲與霍震霆離婚後重拾愛情，再嫁給富商羅康瑞。（VCG）