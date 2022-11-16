甄嬛傳女星慘遭鹹豬手　一男子從後熊抱疑性騷擾　網民：是她爸爸

現年32歲的大陸女星譚松韻因演出《後宮甄嬛傳》的淳貴人而為人所知，而後她擔任女主角，演紅《最好的我們》、《以家人之名》、《錦心似玉》等戲劇，創下高收視，成為當紅的花旦。不料，譚松韻近日被拍到現身一場聚會，疑似遭到其中一名與會人士伸鹹豬手摟抱，讓粉絲為其感到生氣。



譚松韻日前參加聚會，被目擊遭到一名男子強行摟抱，畫面中該男子從背後將譚松韻一把摟了過去，幾乎要觸碰到她的敏感位置，不過很快就被她委婉地推開，讓網友直呼：「天阿好可怕」、「參加聚會還是得注意安全！」不過有人指出，譚松韻當天參加的是家庭聚會，在場的人都是家人，還有人表示該名男子其實是譚松韻的父親，引來網友議論紛紛。

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譚松韻近年的人氣扶搖直上，演藝事業發展前途無量，不料母親卻在2018年遇車禍突然過世，當時還搶救了20多天，仍回天乏術，而事後經過證實，肇事原因是酒駕，還爆出肇事者竟是譚松韻的小學同學，掀起廣大網友的怒火，當時譚松韻的經紀人表示：「（譚松韻母親）沒能給女兒留下一句話，就這樣走了」，讓人聽了相當鼻酸。譚松韻事發後縱使心碎，仍堅強地在事業上努力耕耘，但也曾在節目上坦言，希望媽媽能投胎來當自己女兒，思念之情溢於言表，令人心疼。

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