不雅影片陸網瘋傳　22歲歌手因一粒癦被認定是女主角　發聲明澄清

22歲中國女歌手「雙笙」陳元汐2015年以翻唱歌曲〈故夢〉在大陸走紅，擁有超高人氣，微博有170萬名粉絲追蹤。不過，最近網路瘋傳一段性愛片，稱她遭公司高層潛規則，尤其女主角胸前黑痣與她的位置相同，引發熱議。對此，陳元汐首發聲。



該部流傳的影片女主角，與陳元汐同樣留短髮且胸前有一顆黑痣，影片更註明「當年被公司高層潛規則的黑歷史」等文字，讓外界認定陳元汐是性愛片女主角本人。

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陳元汐8號晚間為此到重慶市公安局轄下派出所報案，表示自己的生活照遭惡意盜用，9號也在抖音聲明指出，網傳影片與她無關，案件已在進一步辦理當中。對此，陳元汐嚴正否認，8號晚已至中國大陸重慶市公安局轄下派出所報案。警方表示，經查證陳元汐與該部影片無關，已受理調查。

針對此案，陳元汐表示，已做好相關存證，將散播不雅片的帳號、評論、私訊全部截圖，採取法律手段，以維護自己權益，將追究不法造謠者，期盼網友能明辨是非，增強自己的獨立判斷能力，病呼籲外界停止散播相關不實內容，別放縱進行惡意污名的人：「你可以大聲說不是我，也可以像我一樣尋求法律保護，當你堅定的那一刻，沒有任何東西能再曲解你的樣子。」

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