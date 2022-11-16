林子祥前妻吳正元真實狀態極好　陪夫共患難慘遭背叛後苦盡甘來

資深傳媒人汪曼玲一向人緣極好，日前她就與葉童、毛舜筠、楊玉梅和林子祥前妻吳正元等一同飯聚，當中71歲的吳正元雖臉上有不少皺紋，但穿著樸素的氣質依然出眾，完全不輸同場的女星。

吳正元圈中人緣不錯！（微博照片）

曾是華納唱片香港區總經理的吳正元在1980年與林子祥於美國結婚，林子祥曾公開表白：「我實在是太愛吳正元了，如果沒有她，我就什麼都沒有！」不過，在1983年吳正元安排林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，兩人因而結緣，而葉蒨文的成名粵語歌《零時十分》更是出自林子祥之手，其後兩人合唱不少歌曲，更傳出緋聞，但由於林子祥當時已有妻室，惹來不少閒言，據知葉蒨文在1992年勁歌金曲頒獎典禮上更公開向林子祥「示愛」：「好多人都傳我同阿LAM拍拖……無論如何，我都係咁愛你。」

Sally與老公林子祥。(葉蒨文微博)

吳正元與林子祥最後在1995年離婚，這場疑似「三角戀風波」誰是誰非至今也沒有答案，而林子祥在離婚翌年就與葉蒨文結婚，至今十分恩愛。吳正元離婚後負責撫養兩名子女，並搬到美國生活。林德信畢業後想加入娛樂圈回流香港，與父親重聚；林德懿則生了一子一女，吳正元榮升外婆，閑時弄孫為樂。雖然曾陷三角風波，但離婚後林子祥及吳正元相處融洽，林子祥更會同吳正元搭膊頭影相。

吳正元榮升外婆。（IG@alarmfish）