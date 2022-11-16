法證先鋒V | 區明妙獲睇好做首位00後視后　謙稱：驚喊得唔夠好

由方浤酌（Ben）監製，葉天成及冼少玲擔任編審、Youku TVB 聯合出品、一連三十集的無綫 55 周年台慶劇《康業信貸快遞呈獻：法證先鋒 V》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播放，演員陣容包括黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、蔡潔、洪永城、王敏奕、鄭俊弘、高鈞賢、丁子朗、糖妹、白彪、謝東閔等。

連詩雅在《法證先鋒V》飾演任樂萍。

昨晚（15日）首個單元正式結尾，情節更是「案中有案」並驚現兩大反轉位。上回講到贖金變成白紙後，任樂萍（連詩雅Shiga飾）亦離奇失蹤。由井浩然（袁偉豪飾）率領的重案組鎖定樂萍為殺死岑冠鋒（劉頌鵬飾）嫌疑人，追查後發現樂萍及志輝（黃栢文飾）屍體。當眾人以為樂萍就是Big Boss，劇情驚現首個反轉位，原來盈盈（區明妙飾）一早知道家姐樂萍落藥令其行動不便，於是策劃平安鐘殺人計劃……

第二集是連詩雅與區明妙演技大鬥法，前半段觀眾均認定樂萍是兇手，但樂萍臨死望向妹妹的眼神卻充滿愛，為劇情第二個反轉位-- 樂萍並非徹徹底底的壞人埋下伏筆，加上Shiga眼神與妙妙的厭惡式眼神形成強烈對比，更見戲味。首集表現純真又惹人憐的妙妙，第二集所有Solo場口成功展現各種不同情緒，包括扮無辜、奸險仇恨、溫柔慈愛、心痛難過及心有不甘等，當佩清（蔡潔飾）解釋樂萍因年紀太小便要負起照顧弟妹全責，才患上心理病並走上歪路時，妙妙情緒演繹更是複雜，不甘難過的同時，卻仍然難以原諒家姐，獲網民大讚有演技，有人留言：「睇好妙妙將來不久成為千禧出生的視后」。

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區明妙受訪時坦言角色有難度：「因為第一次演兇手，仲要有咁大反轉！一開始因為唔想穿橋，所以演繹時要做到無害感，咁觀眾最尾發現佢係兇手時先會驚訝。其實呢個角色都有可憐之處，因為佢係想擺脫姐姐嘅控制先行咗歪路。」妙妙續指與連詩雅合作場口不多，但其中輪椅碌落斜路一幕讓她很難忘：「嗰幕Shiga為咗救我，要趴喺我前面墊住我，但我就唔小心撞到佢。」年紀很小便開始接觸喊戲的妙妙，笑言已數不清是第幾次為角色落淚，並謂長大了拍喊戲壓力反而大了：「會驚喊得唔夠好、演技未到位。」

網民讚貼地感人

對於首個個案，不少網民表示滿意，除了指Big Boss難估及劇情鋪排有心思，亦指劇情貼地及帶出感人訊息：「講出家姐咁做原來係患咗心理病，唔係無啦啦要害自己細佬妹，覺得寫得幾好」、「破碎家庭、無父無母，搞到人心理唔正常」、「故事貼地」、「頭兩集好睇，結局有意思」、「如果現實生活真的發生，絕對是世紀奇案」。