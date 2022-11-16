曾志偉爆與巨星老友因桑拿剪綵幾近決裂　怪對方為保形象不夠義氣

曾志偉為前晚播出的一集《霎時再感動》節目擔任嘉賓，他自爆多年前跟一位好兄弟幾近決裂。志偉形容該位好兄弟：「佢係我喺演藝界最好嘅朋友，知己，佢當時好紅啦，紅過我好多倍。」他指兩人有不少共同朋友，他們就是答應了一位朋友會一起去剪綵。然而志偉的這位當紅的好兄弟竟然臨時甩底，在剪綵前一、兩日才打電話給志偉說：「死啦死啦，呢次剪綵我唔去得。」志偉問其原因，對方就表示：「原來係一間桑拿舖嚟，我係一個歌星，去桑拿舖剪綵好似會影響我形象呀，因為歌星同你哋唔同㗎。」志偉坦言聽到對方這樣說感到有些生氣：「我覺得佢都唔夠義氣嘅。」自始兩人便沒有找對方，兩人的關係一度陷入冷戰，友情幾近決裂。

曾志偉為節目擔任嘉賓。(節目截圖)

不過志偉事隔多日再回想兩人的友情，經過一番深思，實在不想因為小事就失去這位老友，他認為：「人生能夠相遇見面已經難，能成為朋友就更難，成為知己就更加要珍惜添」。於是他就決定當對方是「小人」，自己是「大人」，大人不記小人過，主動打電話給對方相約出來飲茶見面，正式跟對方和好。兩人一見面即回復以前一起傾偈，談天風生的模樣。而之後兩人亦有再重提今次事件，對方解釋了，志偉亦諒解了。志偉說：「我達唔到佢嘅境界，或者我唔係佢同佢身分，所以唔明白呢啲事。」兩人和好後至今友情不變。

曾志偉自爆差點與譚詠麟決裂。(節目截圖)

志偉表示︰「我想同觀眾分享嘅係，其實每一件事，唔好喺自己立場去預判，一啲咁深厚嘅友誼要珍惜，或者好多事情都係，唔係你就誤咗大事，甚至係一啲你唔應該放棄嘅嘢。」志偉雖然沒有開名說他這位好兄弟是誰，但他跟譚詠麟相識大半生，兩人情同兄弟，根據他的描述，相信這人就是譚詠麟。