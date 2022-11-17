Netflix《單身即地獄2》情慾對話尺度太大惹爭議　網：咁都播得？

南韓火辣真人秀《單身即地獄》被視為韓版《慾罷不能》，節目邀請12位單身男、女在孤島共處，進而擦出濃烈愛火，掀起全世界的狂熱，更捧紅參與節目的素人嘉賓。製作單位趁勝追擊，即將在12月推出第二季，預告片15號曝光，性感又火辣的嘉賓前往天堂島度過熱情夜晚，畫面還可以看到一名男子壓在女生身上，尺度比第一季還大，令人看得臉紅心跳。



《單身即地獄》主打大尺度戀愛實境秀，節目裡的嘉賓身材性感又惹火，面對內外夾攻的誘惑，嘉賓互動的尺度遊走在18禁邊緣，是否要破戒的道德感在心理拉扯，第二季正式預告於15日登場，鏡頭並未曝光每位嘉賓的長相，但每個人的身材皆是尤物等級，女嘉賓更主動出擊：「可以越界嗎？」超猛尺度，令人看到尖叫連連。

【圖輯】網民：「這樣也能播？」點圖放大逐格睇《單身即地獄2》預告👇👇👇

+ 15

延續上一季的節目設定，《單身即地獄2》同樣有「天堂島」存在，只要嘉賓互看對眼、選擇彼此，便有機會共度一夜，他們除了享有獨處時光，還可以共處一室，一名男生壓在女生身上的畫面隨著預告片釋出曝光後，也讓人害羞遮臉，2分鐘預告掀起熱烈迴響。

《單身即地獄》2021年推出時，捧紅女嘉賓申芝燕、姜素妍、安藝媛、宋智雅、金秀敏、成敏知，以及男嘉賓金賢中、文世勳、金俊植、崔時訓、吳振澤、車炫承，其中長相神似Jennie的宋智雅獲得超高的名氣，製作單位搶推第2季，各界都在關注是否會出現「第二宋智雅」。《單身即地獄2》預計12月13日播出。

【同場加映】盤點6套必睇韓國戀愛真人騷 《伊甸園》8男女共度春宵尺度超預期（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】