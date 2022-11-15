BLACKPINK香港演唱會下周起優先售票　非官方FANCLUB會員點訂飛？

韓國女團BLACKPINK將於明年一月在香港亞洲國際博覽館舉行一連三場 《BORN PINK》世界巡迴演唱會，鑑於早前台灣場一開賣就售罄兼引起炒飛潮，現時香港場雖然仍未正式公開售票，但已令不少粉絲擔憂撲飛失敗。由於今次的演唱會門票將分階段發售，如果希望能夠參加優先訂飛的話，可以參考以下教學方法。



BLACKPINK即將在香港舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會。

《BORN PINK》香港場演唱會門票將於下星期起開始發售，一共分成四個階段，BLACKPINK全球官方FANCLUB「BLINK MEMBERSHIP」會員可於周一（21日）早上11時購票，如果是於早鳥時段購買會員資格的BLINK，則能夠提早一小時，即於早上10時優先買飛。然而，如果已經錯過11月7日至9日的BLACKPINK全球官方FANCLUB「BLINK MEMBERSHIP」優先購票登記的話，就可以申請成為Live Nation會員，能於下周二（22日）早上10時至11時59分優先購票，比起公開售票提早足足一日。

Live Nation會員，能於下周二（22日）早上10時至11時59分優先購票，比起公開售票提早足足一日。（Live Nation官網）

註冊成為Live Nation會員費用全免，而且註冊過程亦並不複雜，首先到Live Nation HK官網www.livenation.hk/register註冊成為會員，之後就會收到系統寄出的電郵確認身份，按下電郵中的連結之後，再選擇訂閱Live Nation Hong Kong電子報，完成以上步驟就能夠於11月22日早上10時登入並前往Live Nation網站內的「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG」頁面參加會員優先購票。不過，優先訂購的門票數量並沒有公開，並寫明「數量有限，先到先得」。如果錯過Live Nation優先訂飛的話，就要等到周三（23 日）上午 10 時的公開發售時段，經Cityline購票通www.cityline.com購票。

點擊觀看Live Nation會員註冊過程：

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BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會購票方法及搶票時間

1. BLINK MEMBERSHIP官方會員EARLY BIRD優先購票：2022/11/21（一） 10:00 - 22:00

2. BLINK MEMBERSHIP官方會員優先購票：2022/11/21（一） 11:00 - 22:00

3. Live Nation香港會員：2022/11/22（二） 10:00 - 17:00

4. Cityline購票通公開發售：2022/11/23（三）10:00 開賣