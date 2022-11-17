有米KOL暗指Coffee出席飯局稱有證據　其老婆為吳若希老公前女友

林芊妤（Coffee）近日捲入富豪飯局事件，她被一名KOL「Sean Lam」暗示婚後仍有出席富豪飯局，一家三口正在泰國旅行的Coffee亦有有關言論，激動澄清並鬧爆對方網上亂講不用負責任。不過，「Sean Lam」仍未罷休，更上載有關Coffee的新聞寫道：「一個一個來 大老虎」和「沒有證據的話 我怎能說出口 偽人一個一個來處理」，似乎手上握有的證據。

Coffee忽然被爆大鑊！（IG/@coffee89921）

Sean Lam生活富貴，名錶名車隨處可見！（IG/@seanlam_888）

似乎信心十足！（IG截圖）

點撃下圖睇來龍去脤：

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現年34歲的「Sean Lam」是一名花店老闆，自小跟隨父母學做生意，他曾透露小學時透過買賣閃卡賺錢，就連人生的第一桶金，都是代購自拍相機而得。他曾與女友花20萬開花店，一年營業額高達2000萬。他在IG上不時大曬富貴生活，熱愛收藏名錶名車，身家豐厚。對於「Sean Lam」為何突然爆料，有網民懷疑是他的澳門模特兒妻子Toby Sin爆出離婚有關，Toby Sin曾是吳若希老公Alex的「正印」，更曾直斥吳若希是「小三」，懷疑「Sean Lam」被Toby Sin的KOL惡意中傷，嬲得滯而爆料！

二人爆出婚變！（IG/@toby_sin）

Toby Sin曾直斥吳若希是「小三」。（IG/@toby_sin）

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對此，亦有不少網民翻出Coffee曾被影到與江湖猛人「上海仔」和寶明（冼保名）關係密切，事件越鬧越大！