莊錠欣答疑解惑韓國練習生活　每周需過磅兼考核得星期日休息

24歲莊錠欣（Elkie）2021年推出韓國女團CLC以及與公司Cube娛樂解約後，便前往內地發展。最近，她在社交平台分享當年於韓國的練習生生活，由前期準備，到選秀過程，再到練習生日程都一一呈現，為網友們答疑解惑。



莊錠欣已回內地發展。（Instagram@chongtingyanelkie）

成為練習生主要有三個途徑，選秀、星探挖掘、線上報名，初試時，通常會先讓報名者在唱、跳、說唱、模特、演技中選擇一項表演，會有攝像機及幾位新人開發部的工作人員坐在面前，一行10個練習生，大家輪流往前走一步開始表演，大概展示一分鐘，10人結束表演後退場，如果評審對某位練習生的表演有興趣，可能會當場留下，問一些簡單的問題，或者再多展示幾個表演以及其他才藝，並拍下一條自我介紹的短片，各個角度都會拍，有劉海的可能會要求撥上去，看下各方面的可能性，然後會有二試、三試，與初試大同小異。對於面試的造型，莊錠欣以8字總結：「妝容自然，穿衣大方」。

莊錠欣在社交平台為網友答疑解惑。（視頻截圖）

正式受訓後，在衣食住行方面，公司會為外國練習生在公司附近準備宿舍，並設有管理人員。宿舍吃的、用的以及可以去超市採購的東西都可以報銷，但無得叫外賣，且除了用餐空間之外，其他地方禁止飲食。莊錠欣透露：「大部分女生會選擇自己帶便當在公司吃，也可以選擇與公司綁定的食堂，每人一日大概40元（約44港元）左右，偶爾想多吃一點，也可以跟別的練習生一起分配下費用。」每日指定在下午5點吃晚餐，用餐時間一小時，如果有課程安排或者訓練計劃，可以同職員申請提前或推遲吃晚餐。服裝方面自行購買。另外，擔任練習生期間不能隨便染頭髮，需獲得公司同意，甚至剪頭髮也要提前報備，一方面為管理，另一方為保護髮質。

每日下午5點就要吃晚餐。（視頻截圖）

練習生每日日程為下午1點至夜晚10點，到達時需要前往新人開發部簽到，同時上繳電話與每日必須要寫的日記薄，在結束是日工作後返還。日記簿由新人開發部的工作人員檢查，並寫一些反映或評價。由於訓練期間不能用手機，因此要提前將會用到的歌曲下載到MP3中，練習室有一台電腦可以使用，但全程都有工作人員坐陣，且裝有CCTV，所以無得偷懶，尤其公司高層會不定期查看CCTV，想要抓住機會，更要好好表現。課程方面，公司每星期都會派發時間表，每位練習生根據時間表上堂，自行分配練習時間。有些課程是團體課，有一些是女生、男生單獨的團體課，一起上的大課俗稱為「團長課」，由專用的編舞老師們之中的團長上堂：「大家特別害怕那個課，因為對於體能的要求特別特別高，團長也特別兇。」而每個星期日為休息日，練習生可外出食嘢、購物。

練習生生活要求非常嚴格。（視頻截圖）

作為練習生，身材管理也是「必修課」，莊錠欣表示，每星期都需要去新人開發部的辦公室量體重，但每個人比例不同，所以無一個公式的標準體重，公司也不會提出「一定要吃草」之類的要求，全靠自己自覺。

身材管理也很重要。（視頻截圖）

最後，是審核方面。每星期與每個月都會進行一次，所有的周評與月評都有任務，譬如準備一個solo舞台，或者合作舞台，偶爾會有一些特殊主題活動，關於任務的音樂編輯、練舞、排舞、服裝造型等都需要自行安排，審核過程與面試時差不多，所有人表演完後，練習生們都會一起入房聽評價，同時公布淘汰者。至於能否出道，取決於三點：1.實力；2.與公司企劃中的團體風格是否匹配；3.在該團中可以擔任的角色。

雖然練習生生活辛苦枯燥，但莊錠欣坦言很幸福：「帶給我的幸福感，遠遠大於一切的辛酸。我曾經也有過每天一邊流淚，一邊上課的日子，但是我可以說我從未想過要放棄，到現在我都覺得一切非常值得，所以大家如果有這個夢的話就去追吧。」

莊錠欣鼓勵大家追夢。（視頻截圖）