金雞獎2022 | 工作人員爆Angelababy真面目：五官很優越

第35屆金雞百花電影節閉幕式頒獎典禮於11月12日落下帷幕，Angelababy（楊穎）、倪妮、鍾楚曦等造型可圈可點，活動由候場到行紅地氈，再到頒獎禮，直播了數小時。日前，有參與金雞獎休息室的工作人員分享在會場內的所見所聞，淺談藝人們的造型與狀態。



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當中，該網友對Angelababy與倪妮都讚不絕口：「baby很美很美，五官很優越。一進來就找了個角落的地方坐，氣質清冷，沒有綜藝那麼活潑愛笑，不過打招呼會回應。」她續指道：倪妮原本看起來很累，但在頒獎禮直播時狀態又不錯，感歎道：「大花就是大花，表情管理真的好牛。確實氣質很好，難得女的目光都跟著她走。」

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而對於楊千嬅，該網友給予了很高的評價：「明星中的大明星，雖然她進休息室的時候明星已經來很多了，但是她進來的這一路感覺全場都在注目。無論在哪，身邊都是一堆人，也有明星來打招呼，算是場裡的大前輩。」

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經過今次與各大明星近距離接觸後，該網友表示：「同樣都是安靜坐著不說話，有人的感覺就是安靜內斂，有人給的感覺就是冷傲大牌拒人千里之外。除了明星本人的表情和磁場之外，助理和經紀人的態度也很影響觀感。」當有人問及「現場覺得誰最美誰最帥」時，她解答道：「最帥最美不好講，每個人審美都不太一樣。最精緻的男明星是郭俊辰，女明星是Baby。」