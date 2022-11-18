「J2女神」梁凱晴加入HOY TV曬傲人身材激過TVB　認離巢前感難過

「J2女神」梁凱晴憑住甜美外表加上有1米7高挑身材，深受網民喜愛，不過她自從8月宣布離巢後，一直未有新動向，原來她已過檔HOY TV，與有《3日2夜》之父之稱的金牌監製張志明再合作拍攝旅遊節目《亞洲TOP TEN》台灣篇，亦將於本周日晚上9時播出。日前她就率先曝光節目花絮，可見梁凱晴傲人身材更勝從前！

J2女神過檔HOY TV。（IG/@ninaa0821）

超級火辣！（IG/@ninaa0821）

梁凱晴曾在離巢感言中提到：「很多粉粉都在問好像這一年在J2都看不到我的新節目今天終於回答大家」，疑在離巢前被TVB冷待，對此她回覆《香港01》指：「其實最後一年也不算冷落，因為還是有很多重播節目呀。 只是看到粉絲們問什麼時候會有新節目，卻沒有辦法回答他們會比較難過一點，但是那一年我做了超多事情，像是開甜點店跟考國外研究所這樣，偶爾休息一下也很好。」目前是自由身的她亦非常感謝監製張志明：「因為離開了待5年的公司，其實蠻捨不得的。但是因為想要跳脫舒適圈，所以出來外面闖闖，前一陣子都是接台灣的拍攝（旅遊節目、活動主持、電影節微電影），這次謝謝HOY TV 找我拍攝旅遊節目超開心的，又可以跟香港粉絲朋友見面啦。」梁凱晴預告將於12月中回港探親。

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雖然身為女神，但梁凱晴就透露目前單身並笑言：「因為工作時間不固定而且全世界到處跑，如果交了男朋友，他應該會一直見不到我。（擇偶條件是？）雖然目前都是把工作擺第一，但是如果真的要選我會喜歡成熟跟有上進心、事業心跟對我跟家人好的，喜歡小動物很重要，條件很多。」

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監製張志明亦透露「0+3」政策下全部旅遊節目已經重啟，稍後亦會有簡淑兒、最正人妻Luna（李月兒）、余潔滢、 徐少強和雪梨的女兒徐頴堃（Erica）等亦會逐一歸位。當中一向密實的Erica亦會大解放，向觀眾大派福利。