大灣仔的夜2 | 吳卓羲陳小春任主廚出師不利　服務與食物被詬病

由吳卓羲（Ron）、周柏豪（Pakho）、張智霖（Chilam）、陳小春、林曉峰（Lo）、謝天華（Laughing）擔任固定嘉賓的真人騷《大灣仔的夜2》正式開始擺檔，有別於第一季，今次以餐車形式營業，首站在廈門海邊，伴著悠悠海風，烹飪港式美食。



《大灣仔的夜2》正式開始擺檔。（微博@大灣仔的夜）

當晚由吳卓羲與陳小春擔任主廚，菜式為春哥雲吞麵、卓羲奄列，雖然是第一晚擺檔，但已經客似雲來，令兩位主廚忙到不可開交，等候的客人也一批接一批。其實這晚有三位隱藏食客，包括兩位美食家及一位廚王，對大灣仔們進行考驗，期間還發生了一段小插曲。事緣所有顧客都只吃了三粒雲吞，但其中一位美食家吃了四粒，因此被另一位美食家詬病：「我現在發現一個大問題，出品不標準。」於是便叫著負責服務客人的周柏豪問：「你好，這個餛飩裏面有幾顆？」柏豪答道：「4顆」，得知客人吃少一粒之後，他即刻表示讓廚房再補。事後，美食家給予評價：「我覺得服務與出品，應該是相輔相成的，服務員更應該知道我這個碗裏面的份量，到底是有多少，這樣才能更好地去服務食客。」

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除了春哥雲吞麵之外，吳卓羲的「卓羲奄列」也同樣遇到問題，食客們一致反映洋蔥沒有熟，口感有些辛辣。吳卓羲聽聞後，即刻親自向顧客逐一了解情況，並解釋道：「因為我們香港做法是有一點生，我覺得比較好吃，你不習慣我再送一個給你比較熟一點的。」而食客也回應道：「沒事，就是個人的一點習慣。」吳卓羲續指道：「沒有，就是我們大灣仔想弄一些我們香港那種口味，不好意思。」非常真誠，而也有顧客特別同他講：「吳大廚，我是一個不是很喜歡吃洋蔥的人，但是今天吃了你的那個，覺得非常好吃，全都吃光了。」吳卓羲也連忙道謝，又送多一份給顧客。