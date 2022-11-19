陳山聰憶谷底時嘗人情冷暖　公司撞見陳敏之︰會當見唔到

兩套台慶劇都有陳山聰主演。（IG：@joelshanchung）

歌手出身，明年入行三十年的陳山聰，2013年重返TVB由低做起之後重拾人生正軌，今年更踏入事業收成期，全年先後播出共六套主演劇集，套套有口碑，當中包括連續兩齣台慶劇《美麗戰場》及《超能使者》，有指今年視帝之戰，乃陳山聰與林敏聰的「雙聰之爭」。山聰接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述當年選擇「邊度跌低，邊度爬返起」時，不少朋友勸他轉行，但他堅持面對自己犯過的錯，「朋友話我那時不止零分，是負分！轉行啦！但錯就要面對，人生是我的，唔試唔知，我信肯努力肯捱，會有人看到。」

陳山聰2022年播出6套有份主演的劇集，視為豐收年。

陳山聰2013年重返TVB由低做起，憶述當年選擇「邊度跌低，邊度爬返起」時，不少朋友勸他轉行，但他堅持面對自己犯過的錯。

至於堅持期間有沒有感受過幕前幕後落井下石，他說：「我親耳聽就少，但我相信背後有很多，但我不介意，因為我做過，要不是我做過一些事，怎會有人講？甚至乎以前同陳敏之親如兄妹，她都跟我講過，那時在公司遇見我會當見我唔到，我當然個心『嗱』住，但今日她仍然可以在我身邊，伍姑娘也是，這更重要。」山聰坦言迷上跑步及太太Apple影響他最大，「跑步令我學懂堅持，我常分享『心沒放棄，身體就會跟隨。』人生面對失敗或困難並唔難，因為你知道自己有錯，但你要在失敗之後，企返起身再步向成功，這才是最難。」

陳山聽回憶低潮時陳敏之都講過，當時公司遇見會當見我唔到：「當然個心『嗱』住」（影片截圖）

三年前，陳山聰跟交往了五年的圈外太太Apple結婚，翌年太太更為他誕下兒子陳霆軒(Jaco)，最近二人慶祝結婚三周年，山聰更在社交網分享寫上「感恩遇上你成為我的美夢」。節目中，山聰感謝太太為他帶來初為人父的喜悅之餘，亦分享夫妻跨過七年之癢的保鮮方法，「我們每晚睡前都會傾偈；一些甜蜜的事堅持要做，譬如太太鍾意食嘢，我們經常四處找美食；二人世界旅行一定要，結婚周年及生日一定要慶祝。」

重新振作期間，山聰指太太冷靜性格正好彌補他心急個性，常給予他鼓勵，「重返這行已經認識太太，她一直在扶持我，她常說：『你之前的事，關我什麼事？』另外，她還常說笑講：『我買重你呀！你是藍籌股呀！』到我事業有回些起色，她更說：『你唔好跌呀！我決定長線持有！』她是我太太之餘，亦是我好朋友，經常為我冷靜分析，譬如到2015或2016那些關口，她會說：『老公你不用擔心，任何事上天自會有安排。』常令我冷靜，在她身上我學到很多。」

陳山聰指太太冷靜性格正好彌補他心急個性，常給予他鼓勵。（IG：@joelshanchung）

山聰不諱言從前對快樂有誤解，現在才明白簡單才是最快樂，「以前我以為慾望、物質、名利對我來說最重要，但現在明白，內心快樂才是最實在，除了擁有家庭阿仔，作為演員，由負評去到正評已經很難，有人支持你是更加難，所以你問我想不想拿視帝，已經不重要，最重要觀眾喜歡陳山聰演戲：另外，最重要是太太跟阿仔，從前我沒有家庭觀念，現在家庭讓我明白，人生最快樂就是這階段。」