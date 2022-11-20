你看不到的《萬千星輝賀台慶》　呂慧儀疑裙尾被踩黑面兇手是誰？

《萬千星輝賀台慶》於11月19日TVB（無綫）將軍澳電影城舉行，今年為TVB 55周年，自然會隆重其事。出席嘉賓除了一眾小生花旦，排隊等上位的藝員、演員之外，還邀請了不少演藝界前輩如顏國樑、「順嫂」梁葆貞現身，「咩回憶都返晒嚟！」同時，也有天王郭富城撐場又唱又跳，整個節目有喜有感動又養眼球又有歌舞，真是完美。



攝影：葉志明、陳順禎

唔好睇漏眼，葉蒨文都好靚！（資料圖片）

一如以往，《01娛樂》都會蒐集各種鏡頭以外，電視機觀眾看不到的，甚至是現場觀眾都看不到的畫面。首先要講的當然是一眾女星行紅地氈的盛況，做藝人，尤其是女藝人，紅地氈就猶如是戰場，大露背騷長腿已經是必不可少。近年女星們流行在紅地氈穿婚紗款式晚裝，所以性感度更加是一年比一年高。從下圖可見，劉穎鏇、何沛珈、葉蒨文（愛回家的Candy）等人的高衩已經開到臨近走光邊緣的位置，真是一步一驚心！

何沛珈條裙，身材差啲都着唔到。（資料圖片）

黃嘉雯的焦點則在上圍，她接受《香港01》訪問時表示是「真材實料」，不過行紅地氈時還是有離罩跡象，一樣十分危險。另外，陳自瑤於拍照時，突然一個「烏低身」擺弄裙擺，也異常地有視覺效果。

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行完紅地氈就來到表演環節，對網民來說最好睇的當然是一眾女星跳熱舞的部份，林盛斌、陳嘉慧、胡楓（修哥）等人演出的趣劇也是笑料百出。《香港小姐再競選》也是甚是養眼，向前輩致敬的部份也十分感人，但也不及天王郭富城現身TVB電視城來得震撼。郭富城在台上氣場勁不在話下，由他步出座駕一刻，後面已經有6，7個隨行人員陪同，有人負責髮型、化妝，也有人一個揹起4部大小型號不同的相機，拿起iPhone幫郭富城拍照紀錄，天王不愧為天王！

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其實紅地氈部份還發生了一件小事，當「長腳蟹」呂慧儀即將行入紅地氈的時候，裙尾疑似被某人踩中，幸好沒有發生意外，不過當時呂慧儀就即時面露不悅，迅即收起了笑容。再細心留意，旁邊的「蔥頭」丘梓謙似是尷尷尬尬，莫非是他踩中呂慧儀的裙尾，又抑或是後面的李成昌？

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