網民嚴選TVB台慶最靚十位女星　葉蒨文陳聖瑜被喻為無綫仙女

TVB（無綫）《萬千星輝賀台慶2022》早前成網上熱話，大家的焦點除了節目表演之外，一眾女星在紅地氈上的美態也是重點討論之一。有網民在討論區嚴選了台慶紅地氈最靚的十位女星，除了性感之外，配搭上也是一流，可以說是完美無瑕！有網民更說葉蒨文陳聖瑜是無綫的仙女，劉穎鏇和張曦雯則在身形上大勝。

點擊下圖睇網民嚴選台慶最靚十位女星：

+ 25

在節目結束後，一眾藝人站在台上影大合照是每年必做的事，而這張合照並不是求求其其一堆人圍在一起，每個站位也是經過精心考慮，亦能從當中看出玄機，看看哪位藝人受公司重視。

藝人大合照是每年台慶必做的事。（葉志明攝）

先講企正中間C位的阿姐汪明荃和修哥胡楓，兩人都是TVB最有份量的老臣子，站在這個位置上當仁不讓。接著下來是站在兩位旁邊的陳豪和譚俊彥，前者是TVB第一小生，後者在上年剛捧完視帝，明顯都是受公力非常重視。兩位小生再排開外的分別是胡定欣、林夏薇、馬國明、陳展鵬、李佳芯、黃智雯等人，站在第一排基本上都是TVB的當家小生花旦，沒有甚麼太大爭議。

點擊下圖放大睇排位：

+ 3

每次大合照重點先看在第二排，看看哪位藝人開始上位，今年站在阿姐與修哥後面的是周嘉洛和陳瀅，前者是TVB悉心培養的未來視帝，後者則是被捧為現在視后的有力競爭者，兩人都是屬於中生代，是TVB未來的中流砥柱。屬於一線，但退居第二排的有黎諾懿、陳煒、姚子羚和湯洛雯。比較令人驚訝的是，在《萬千星輝賀台慶2022》台慶劇中擔任女主角的陳嘉慧亦升LV排上第二排，明顯備受力捧！