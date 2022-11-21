ERROR自爆96小時｜193爆喊認輕佻一時衝動：我真係唔係針對曾先生

由ERROR主持的綜藝節目《ERROR自爆96小時》昨晚（11月20日）播出第2集，193(郭嘉駿)在節目中坦言做藝人之後承受不少壓力，有時喺化妝品為怕被搭訕，寧願扮睇稿、專心玩電話、基至戴耳機聽歌，而放假亦都唔敢出街。「去到邊都會覺得啲人望住你，見唔到人就好自在，懷疑自己有人群恐懼。」

節目中，工作人員問到「自從153事件後有所突變?」，193表示「呢個一個有」，他指去年4月《口罩小姐》小姐後，人生與事業全部都唔同晒。「我好想講返點解會有153事件，我會講嗰樣嘢出嚟，我係輕佻，我係好無禮講嗰樣嘢出嚟，係因為我睇完兩位田罩小姐比賽之後，我有啲嬲，我睇完佢哋兩個綵排好差，而我期望佢哋唔係咁。我之後就要出去做記者訪問，嗰下其實我係有少少衝動，因為5分鐘前我仲係嬲緊個佢哋表現得唔好，我唔係真係針對住曾生，只不過……我係我台藝人，我覺得我台拍嘅綜藝好好睇，大家都好努力 ，我想維護我個台，所以先講呢番說話，你唔可以話我哋係小眾，你唔可以用自己觀點我話我哋個台唔好，我想維護返呢群好努力嘅人，所以就咁樣講。我唔係針對一個人，我係針對嗰一句說話，去批評我哋個台。因為我覺得我哋……啲人入咗嚟幾年都好努力做節目，唔瞓覺去剪片，我係唔明點解一日要返廿幾小時鐘工，你見到有同事喺公司借宿，所以我覺得我哋咁努力做創新節目嘅人，點解要咁批評我哋個台 ？」

193說時十分激動，更多次話自己係想維護自己公司，而非針對曾志偉。「嗰刻聽到話冇人睇我哋啲劇，我好嬲，想維護我哋個台，所以先衝口而出。我都知我係講錯咗，但我真係唔係針對曾先生，因為佢係一個長輩，唔好理外間對佢嘅批評係點，但我細個睇佢嘅時候，真係帶動到香港娛樂圈、氣氛，令到人哋開心，所以每一個人我都要尊重。但因為傳媒炒作，就會覺得我矛頭指向一個人，我到而家都冇澄清過，澄清嚟都冇用，傳媒只會更加炒作。」