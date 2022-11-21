《萬千星輝賀台慶》收視25.7點　微博熱搜數據：炎明熹媲美郭富城

翡翠台上周（11月14日至 20 日）收視出爐，綜藝節目領風騷。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周六舉行的《傳承．狂歡55：萬千星輝賀台慶》，在全台逾300位藝員全力以赴演出下，跨平台直播收視最高25.7點（167萬觀眾），位列收視榜首。周六一般是市民外出逛街吃飯的日子，能夠在當日做出如此佳績，實屬難得。證明無綫台慶確實做到全城效應，不少觀眾選擇留在家中欣賞高水準節目。



「炎明熹曾比特舞台」及「台慶重現聲生不息名場面」的閱讀量合計逾 1.07 億，媲美「郭富城台慶歌舞表演 」及 「TVB 台慶集齊四大天王」兩大話題，剛逾1億的閱讀量。（資料圖片）

不單如此，無綫55周年台慶同樣在微博引來熱話，據統計，微博共有8個有關話題，合計閱讀量逾 11.07億，數字可觀。單是有關「tvb 台慶」的話題，已吸引逾7.4 億閱讀量；有關「紅地氈」及「藝人紅地氈造型」題目的閱讀量，合共逾1.32 億。值得一提的是「炎明熹曾比特舞台」及「台慶重現聲生不息名場面」的閱讀量合計逾 1.07 億，媲美「郭富城台慶歌舞表演 」及 「TVB 台慶集齊四大天王」兩大話題，剛逾1億的閱讀量。

「炎明熹曾比特舞台」及「台慶重現聲生不息名場面」的閱讀量合計逾 1.07 億，媲美「郭富城台慶歌舞表演 」及 「TVB 台慶集齊四大天王」兩大話題，剛逾1億的閱讀量。（資料圖片）

至於昨晚（20日）獎門人曾志偉主持的《開心無敵獎門人》收視緊隨《萬千星輝賀台慶》其後，最高收視25.5點（166萬觀眾）．位列收視第二位。而《思家大戰》最高收視22.8點（148萬觀眾）；《我們的主題曲》，最高收視15.9點（103萬觀眾），都有不錯表現。

《開心無敵獎門人》收視緊隨《萬千星輝賀台慶》其後，最高收視25.5點（166萬觀眾）。（截圖）

《東張西望》最高收視24.4點（158萬觀眾），升0.4點；《愛·回家之開心速遞》，最高收視23.9點（155萬觀眾），升1.9點；《法證先鋒V》，首周播映最高收視23.7（154萬觀眾），保持台慶劇《下流上車族》首周收視成績；另一部台慶劇《超能使者》，最高收視20.5點（134萬觀眾），保持平穩。