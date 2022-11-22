謝賢前度嘉玲夢中離世享年87歲　契女郭秀雲將赴泰送別：很難過

一代女星嘉玲昨日（21日）於泰國家中在睡夢中離世，享年八十七歲。嘉玲原名何佩英，香港五、六十年代粵語片女演員，1953年考入「嶺光公司」演員訓練班。第一部電影是1955年拍攝的《三妻奇案》，與謝賢合作過不少電影。與泰國華僑姚武麟結婚，自此隨丈夫移居到曼谷，育有二女一子並歸化泰國，泰國名字叫「Patsy Wongsanguan」。契女郭秀雲於昨晨接獲噩耗非常難過，並盡快趕到泰國慰問契爺，送別契媽最後一程。自從息影後，嘉玲近年健康轉差，豈料昨日傳來不幸消息。

一代女星嘉玲昨日（21日）於泰國家中在睡夢中離世，享年八十七歲。（網上圖片）

嘉玲是香港五、六十年代粵語片女演員，1953年考入「嶺光公司」演員訓練班。第一部電影是1955年拍攝的《三妻奇案》，與謝賢合作過不少電影。（網上圖片）

契女郭秀雲心情難過表示：「我是昨天早上六、七時收到消息，照顧她的護士在半夜發現她在睡夢中離世，當時契爺仍在睡覺，她立即通知身在紐西蘭的契姐（嘉玲二女），我收到消息後未能聯絡契爺，他沒有開電話，我最擔心他，因為疫情幾年他的身體也大不如前，幸好契哥（二兒子）已趕回到家陪伴父親，我會盡快趕到泰國慰問契爺。」郭秀雲透露契媽是因慢性阻塞性肺疾病離世，她說：「契媽近年身體一直轉差,最後一次見她是2019年的時候，因為我和契爺與契媽都是12月生日，那次專程去泰國和他們慶祝， 契媽覺得自己不像以前靈活很少上街，閒時喜歡看劇集，但她好鍚我仲同我出外食飯，心情非常好！可惜疫情這幾年都未能再前往探望,原本計劃12月再到泰國一起慶祝生日, 沒料到契媽先走一步，心裏很難過，契姐（大女兒）去年亦已去世。」

郭秀雲不時到泰國探望契媽嘉玲（前排右二）。

郭秀雲與嘉玲很有緣份，自小已是她的契女，更巧合契媽又是其奶奶（龐傑母親）的契女，她憶述眼中這位高貴優雅的嘉玲契媽：「契媽是個不多說話的人，但她很錫我，很喜歡和我傾做人的道理，如何照顧老公，遇到困難怎樣處理，她做過幕前有很多心聲分享,令我獲益良多。我結婚時她送過我一只泰國古董手鈪,上面是蛇型設計鑽飾，泰國人送女出嫁都會有這種傳統，契媽結婚時都收過奶奶的禮物，她是戴上手臂的，今次去泰國我都會戴上它。」郭秀雲慨嘆因為疫情,身邊失去了朋友和親人：「令到我覺得更珍惜現在，更加積極做想做的事情，年齡只是一個號碼，每個人都可以過得充實，掛念誰就打電話多見面，不要想時間還多着，要好好珍惜身邊的人和事。 」