龔嘉欣被指言論暗串陳瀅致新劇被抽起：其實大家都知道發生咩事

龔嘉欣（ Katy ）今日（22日）現身觀塘出席活動，近日由她主演的無綫（TVB）劇集《新四十二章》原定為今年四大台慶劇之一，但突然被抽起改由黎耀祥、朱晨麗及龔慈恩主演的《輕．功》頂上，令她少了一部作品角逐視后，而早前龔嘉欣到日本旅行，被問到是否因感到失落而離開香港散心時，Katy表示好耐之前已經同公司請假：「始終攞咗三個星期假有啲長，一路好驚去唔到，所以提前幾個月請咗假，我好開心，因為幾年冇放過假。」

今日龔嘉欣以一身桃紅色的裝扮現身觀塘。（陳順禎 攝 ）

被問到少了一部作品競選獎項會否感到失落時，Katy直言：「唔會唔會！因為套劇要同內地做同步劇，所以會係最好嘅安排，我哋演員都係配合公司安排，劇集出街我哋會盡力去宣傳，會更加多人睇到就最好啦。」

龔嘉欣表示《新四十二章》被抽起是因為要與內地同步播放。（陳順禎 攝 ）

早前有媒體報道Katy曾在公開活動發表疑似暗串陳瀅的言論，就此她否認說過這些話：「其實我冇去講其他人，都冇去評論其他人，我都唔知點解最後出到嚟會變咗一個咁嘅故事，大家笑吓囉，自己知道自己冇咁講過就OK。」不過隨着媒體報道，事件不斷發酵，因此網上充滿Katy與陳瀅不和的新聞，被問到現時見到對方會否感到尷尬時，Kate笑言：「咁又唔會，大家都好明白一啲娛樂新聞，大家都係笑吓囉。其實幾好啊，大家會覺得我有一個競爭性喺到，我開心。」被問到時候是否找過陳瀅解釋事件，龔嘉欣斬釘截鐵表示：「冇冇冇冇冇！其實大家都知道發生咩事，又係呢個行業嘅人，大家都係笑吓。」