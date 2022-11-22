ERROR下月開騷捲抄襲風波　本地樂隊The Low Mays︰冇橋到要抄？

「宇宙天團」ERROR昨日（21/11）宣布下月將在九展舉行一連三場《明星生活ERROR Live Show 2022》演唱會，宣傳海報一出，本地獨立樂隊米奇老味神奇屋（The Low Mays）隨即在IG轉載消息，並Tag了ERROR和MakerVille的官方帳號寫着：「大佬抄我哋功課都唔好抄成咁，真係冇橋到要抄咩？ERROR完全冇問過我哋《明星生活》呢條橋，下次抄功課記得要改咗先交」。



The Low Mays在IG轉載ERROR開騷的消息，並寫着：「大佬抄我哋功課都唔好抄成咁」。（IG/ @thelowmays）

事源The Low Mays去年推出同名歌曲《明星生活》，有網民留意到ERROR的演唱會海報設計風格及帖文內容，均與The Low Mays的有異曲同工之妙，紛紛留言問他們是否一齊開騷︰「以為你哋一齊搞」、「直頭以為佢哋問準咗你哋用」、「仲以為佢哋係特登向你哋致敬」。但亦有不少人認為只是撞名，並不覺得ERROR的宣傳海報有抄襲成份︰「除咗撞名有邊忽抄？人哋張poster靚好多wor，係咪以後唔用得『明星生活』四個字，同『見字飲水』一樣」、「除咗明星生活四個字之外有咩係一樣？可唔可以具體講下？唔好咁癲啦」。而1960年就曾有一本影集名為「明星生活」，又有一款手機遊戲採用了「明星生活」四字，難怪不少網民認為今次純粹撞名，並沒有牽涉任何抄襲成份。