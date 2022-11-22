嘉玲夢中離世享年87歲　無綫御用惡人竟與她是母子關係？

今日（22日）驚傳一代女星嘉玲昨日（21日）於泰國家中在睡夢中離世，享年八十七歲。大家都知道嘉玲的契女是藝人郭秀雲，但原來嘉玲的大兒子同是藝人，但因為父母於他年幼時已經分開，自小已經跟爸爸生活，由於工作關係而不便公開二人的母子關係。

一代女星嘉玲昨日（21日）於泰國家中在睡夢中離世，享年八十七歲。（網上圖片）

資深藝人黃栢文原來是嘉玲的長子，黃栢文是嘉玲加入演藝圈前生下的兒子，黃栢文年幼時父母已經分開，所以跟隨爸爸到外國居住，直至8歲才回港並重新與母親連繫，但因為工作的關係所以一直沒有對外公開母子關係。黃栢文於1977年考入第6期無綫電視藝員訓練班，之後曾轉投電影界發展從副導演做起，他曾經是李修賢的固定班底。黃栢文於2012年重新投入電視圈，與TVB八簽約成為旗下演員，但因為大多數出演反派角色，所以有「無綫御用惡人」之稱。

資深藝人黃栢文原來是嘉玲的長子 (節目截圖)

黃栢文接受傳媒報道訪問時指自己兩個月前曾到泰國探望嘉玲，嘉玲當時已經病了一段時間，而且呼吸困難。但黃栢文指母親情況日差及辛苦，也許離開對母親來說是一個解脫，而自己明天（23日）就會出發去泰國參加母親喪禮，送母親最後一程。黃栢文除了是嘉玲的大兒子外，他與導演兼演員的黃靖華（本名黃沙文）以及知名填詞人兼演員的黃偉文為堂兄弟關係。

黃栢文接受傳媒報道訪問時指自己兩個月前曾到泰國探望嘉玲 (節目截圖)