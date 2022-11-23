謝賢與嘉玲分手後的四段情　四哥曾公開最愛是她

昨日（22日）傳出一代女星嘉玲離世消息，原來嘉玲曾是謝賢（四哥）的女朋友之一。現年85歲的四哥經常「風流」、「花心」和「吃嫩草」等稱號扯上關係，但其實四哥一生只公開承認過5個的女人，而據說嘉玲更是四哥的初戀。

金像獎2022｜謝賢原名謝家鈺，因在家中八個兄弟姐妹中排行第四，因而又有「四哥」這個稱號。（VCG）

嘉玲是四哥第一位承認的女友，「初代玉女」嘉玲與四哥二人曾合作過不少經典的劇集如《鴛夢重温》、《花花公子》、《歡喜冤家》和《山盟海誓》。據說嘉玲更是四哥的初戀，二人分開的原因更是因為四哥貪玩，而四哥嶺有承認當年太貪玩：「第一個係嘉玲，同佢失敗咗，係因為我當年太貪玩。」四哥亦說嘉玲當時愛上了泰國男子，所以放手讓她去追尋自己的幸福。

一代女星嘉玲昨日（21日）於泰國家中在睡夢中離世，享年八十七歲。（網上圖片）

之後四哥遇上了蕭芳芳，但四哥與蕭芳芳的感情結束，亦離不開四哥貪玩的性格，四哥認為應該要放手，讓蕭芳芳找尋自己的人生方向。

四哥遇上了蕭芳芳

四哥第三位公開承認的女友是甄珍，後來甄珍遇上劉家昌，四哥亦放手讓甄珍追尋幸福，以另一方式給予對方愛護。

謝賢一生只公開承認過5個的女人，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco。（《鲁豫有約一日行》截圖）

四哥與拉姑於1979年邂逅，二人愛得轟烈，二人結婚後誕下謝霆鋒與謝婷婷，拉姑更為了四哥淡出娛樂圈。雖然二人婚姻最後只維持了16年，但二人離婚後仍然可以保持好友的關係。

金像獎2022｜謝賢與狄波拉離婚後保持朋友關係，更不時相約出席活動。（視覺中國）

四哥最後承認的女友就是比起他年輕49年的女友Coco，當年全部人都不看好這段爺孫戀，二人在這個不被看好的情況下一起了10多年，最後才分道揚鑣。四哥一直沒有給予對方名分，因為不想Coco受到一紙婚書束膊，：「不想害人，她太年輕了」