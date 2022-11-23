大S具俊曄被鬧窩囊廢瞓前夫200萬床墊　火速歸還汪小菲竟嬲爆怒吼

現年46歲的大S徐熙媛與結婚10年的汪小菲於去年11月宣布離婚，她於今年2月閃嫁韓團「酷龍」52歲成員具俊曄，與24年前舊愛再續前緣，而汪小菲亦與張穎穎拍拖。大S與汪小菲離婚後本應各自安好，展開了新生活，然而日前卻傳出兩人因為錢銀瓜葛鬧上法庭，雙方隔空爆發罵戰，汪小菲更失控似的在微博上發文鬧爆大S一家。

大S汪小菲十年夫妻分道揚鑣。（2018年《幸福三重奏》劇照）

汪小菲在發文中暗寸具俊曄怒嗆道：「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」汪小菲所指的床墊原來是一張價值200萬元新台幣（約50萬港元）的頂級瑞典床墊，是他當年為了讓大S睡得舒適而豪擲千金買的。具俊曄與大S婚後住在汪小菲買的豪宅，還睡在他買的這張床墊上，令他感到相當不滿。汪小菲母親張蘭又公開怒罵「S媽」的語音，當中她直呼具俊曄為「老頭子」：「這個老頭子住着我們家汪小菲血汗換來的房子裏，對我們多大的污辱啊！」昨日就有台灣傳媒影到，大S已命人把這張貴價床墊，送去汪小菲位於台北的酒店門外，歸還給對方。

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大S歸還床墊後，竟被發現床墊上有多處不明啡色污迹，隨即再惹來網民的討論。有關報道出街後，汪小菲今日中午時份就發文回應，寫道：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我甚麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是我孩子媽媽，我感謝你。我甚麼都不說了，把孩子照顧好！」隨後又發文表示：「我，汪小菲，我退場了，把我的訴求和真實情況說出來就完了。」但他未幾便把這兩條發文刪除了。