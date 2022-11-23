Coffee林芊妤遭Sean Lam貼合照證說謊　惹粉絲失望即澄清事件真相

林芊妤（Coffee）近日捲入富豪飯局事件，她被一名KOL「Sean Lam」暗示婚後仍有出席富豪飯局，事後Coffee即在IG激動澄清，指自己不認識對方，鬧爆對方網上亂講不負責任。該名KOL持續在IG發功爆料，在IG曬出Coffee曾出席他花店的event相，導致「不認識對方」的謊言不攻自破。巧合地，最近Coffee在Telegram開設群組，以便支持者在群組中交流運動及減肥的心得，因此就有網民在群組中貼出上述圖片，認為Coffee私下確實與該名KOL有交情，並非他所講的「不認識對方」， 有在群組中表示對Coffee感到失望，Coffee隨即在過萬人的Telegram群組澄清事件。

Sean Lam再貼Coffee林芊妤合照證講大話 爆愛講朋友是非兼自大

Seanlam曬出coffee曾出席他花店的event相 （熒幕截圖）

Coffee在群中澄清事件，表示自己確實不認識對方：「雖然係私事，不過都係澄清下啦，呢個我10年前嘅男朋友Dan，當時應該係同佢一齊出活動，但我對嗰個人完全無印象，我諗佢同我對『識』嘅定義有好大差距，不過呢張相代表我識佢？咁我日日同咁多唔同嘅人傾計，同合照同去活動，咁好多人識我。」而其他網民亦非常支持Coffee，紛紛表示：「失望就唔好係到囉，Coffee又唔係你邊個，佢係你阿爸阿媽老公老婆咩」、「 與其用幾分鐘睇佢個Story，不如開Coffee Workout片做幾分鐘仲好啦！」

Coffee的支持者在群組中表示事件令她失望。（網上圖片）

Coffee為此在群組中解釋。（網上圖片）

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