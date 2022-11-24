千圜律師︱南宮珉發功下大結局收視破15點　四大重溫看點

南宮珉和金智恩等主演的《千圜律師》早前播出最終章，雖然劇集被縮短至12集又三度停播，但收視依然有升冇跌，大結局高收15.2%！《千圜律師》全劇已於Disney+上架，今天就來為讀者列出四大重溫看點。



有南宮珉就等於有收視！（劇照）

看點一：「收視保證」南宮珉再發威

南宮珉又有「信看演員」之稱，這次他飾演頭腦精明但路數古怪的騎呢律師，不按常理出牌的他惹來爆笑。由於南宮珉多演型格正經角色，因此這次的突破充滿驚喜外，其演技也再獲認證。

李清娥客串出場與南宮珉上演了一場虐心戲。（劇照）

看點二：搞笑到虐心成功從芸芸律政劇中突圍而出

今年多套律政劇中，《千圜律師》成功憑不按牌理的查案手法成功突圍而出。此外劇集起承轉合情節分明，由搞笑到虐心的情節都有，李清娥以南宮珉已故未婚妻出場的一段哭慘了不少劇迷。

《千圜律師》成功拍到置入式廣告不反感。（劇照）

看點三：置入式廣告觀眾反而出奇受落

追劇最怕看到突兀的置入式廣告，在《千圜律師》中一眾主角以淨誇惹笑的形式表達，觀眾毫不反感之餘更非常受落。第9集中劇組更「變本加厲」安排南宮珉對鏡頭微笑，當時也曾一度造成話題。

《千圜律師》一連12集已在Disney+上架。（劇照）

看點四：三度停播竟令粉絲更期待

《千圜律師》可謂一波三折，因轉播其他節目而停播三次，更慘由14集縮短至12集，網民都坦言相當不幸。可是這反令劇迷更期待，大結局收視衝夏15點，南宮珉運用苦肉計一幕找出殺父仇人一幕更成為最終章的高潮！

香港劇迷緊記要在Disney+上同步追看。（劇照）

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