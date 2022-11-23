第三人稱復仇．專訪︱辛叡恩首挑戰暗黑角　朴所羅門自稱人氣王

由辛叡恩、朴所羅門和徐志焄等主演Disney+韓劇《第三人稱復仇》本月初開播，劇集由一班新生代演員率領話題度相當不錯。早前三位主角越洋接受《香港01》訪問，形容拍攝現場氣氛和諧，預告拍到最後一集也未找出犯人。



《第三人稱復仇》主演朴所羅門、辛叡恩和徐志焄早前接受《香港01》訪問。（Disney+）

《第三人稱復仇》講述辛叡恩飾演明星射擊運動員「玉燦美」與哥哥關係親密，可是一天哥哥突然在學校跳樓身亡。警察及校方雖然一口咬定是自殺個案，但辛叡恩決定親自轉校去哥哥的學校，並與朴所羅門飾演的「池秀憲」一同合作尋求真相。為了揭發大人的陰謀，二人雙雙陷入校園暴力及各樣奇怪事件；徐志焄則飾演失去一年記憶的「石宰範」，復學後漸漸找回以前的記憶。

辛叡恩首次挑戰暗黑角色，劇迷都非常期待她的演技再進步！（Disney+）

辛叡恩出道以來演過的角色都較性格開朗，因此這次是她首次挑戰暗黑的角色。她形容「燦美」是一個安靜、黑暗和強勢的人，可是劇中又可看出她軟弱的一面，值得觀眾發掘其魅力。朴所羅門通過《殭屍校園》獲得高人氣，當時他與一班同學共同撃退喪屍，但這次卻經常獨自行事的校內人氣王，人設變得孤獨是最大的反差。徐志焄則表示演過多次學生，這次特別的是有很多動作戲，同時包括了很多複雜的感情。

朴所羅門自稱是校內人氣王，只是性格較為孤僻。（Disney+）

徐志焄特別提到這次參與了不少動作戲。（Disney+）

+ 3

11月不少精彩韓劇開播，包括宋仲基主演的《財閥家的小兒子》等，但三人都未有擔心，對《第三人稱復仇》信心十足。被問到劇集獨有魅力，辛叡恩講到：「比起青春和浪漫劇等，我們更偏向醜惡的一面，希望觀眾注意到每一個場面都十分有趣和重要。」劇中犯人的身份神秘，辛叡恩和徐志焄自言拍攝到最後一刻也猜不出誰是犯人，要是劇迷一同推理的話會特別有趣味。朴所羅門則形容劇集就像黑手黨遊戲一樣，結局難以估計。

《第三人稱復仇》是韓國少有的校園復仇劇，年輕演員主演非常有新鮮感。（劇照）

劇集圍繞在校園內，因此大部演員的年齡都相近，三人一致大讚拍攝現場氣氛很好。徐志焄講到：「可是由於我們劇集題材較黑暗，有不少演員都很集中在角色上，為了不影響大家的情緒，我們在不阻礙大家的原則下開心地完成拍攝。」被問到拍攝時的趣事，辛叡恩表示李垂珉飾演的「國智賢」是劇中打扮最漂亮的學生，大家將留意她每場造型當成興趣，不禁讚嘆校服也能得這樣多元化。

觀眾也可以多多留意「國智賢」是劇中打扮！（劇照）

《第三人稱復仇》已在Disney+上開播。（Disney+）

點擊睇更多《第三人稱復仇》高清劇照：