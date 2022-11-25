TVB台慶後傳大量藝人確診　多個劇組受累300人無罩演出恐繼續爆

無綫（TVB）上星期六舉行台慶夜，全台過百人一同除罩慶祝及表演，但歡樂過後昨日（24日）就傳來TVB內有多人確診的消息。昨日有報道指TVB在台慶過後，傳出多於10位藝人確診，影響多個劇組運作，而TVB已經下令確診的藝人「封口」，所以不少確診藝人都封口不提。

無綫（TVB）上星期六舉行台慶夜。（資料圖片）

有報道指馮盈盈、丁子朗、莊思明、林秀怡、張美妮、朱智賢、袁文傑、麥詩晴及古佩玲等人都因為確診而需要停工休息，而受影響的劇組有《妳不是她》、《愛．回家之開心速遞》、《流行都市》及《異空感應》等，而多個劇組亦需要作出相應的調動。無奈TVB落封口令，所以確診藝人都不敢在社交平台上承認中招。

節目《流行都市》多位主持人相繼確診，朱智賢一直維持低燒的狀態，朱智賢更在社交平台指自己要吃流質食物，因為她病徵明顯，喉嚨痛及肌肉痛等病徵都有，但朱智賢仍然比較關心安德尊的身體情況，因為安德尊年紀比較大。而另一主持林秀怡都表示自己確診，林秀怡在接受傳媒訪問時更連聲音都變得沙啞，喉嚨痛的情況比較嚴重。張美妮的情況比較嚴重，她更傳染了家傭及女兒，她指自己不知道在那裡感染，因為上星期自己有到外面拍攝，又有回廠拍攝，又有在外面吃東西，所以不知道自己的感染源頭，張美妮發現自己確診的那天剛好是她的結婚周年紀念，但現在的情況她只好待康復後才去補祝。

馮盈盈都係確診人士之一。（陳順禎攝）

大家都好擔心大王會確診（TVB截圖）

+ 1

《愛．回家之開心速遞》演員亦有多人確診，袁文傑對確診一事直認不違，他指自己拍攝時都不能戴口罩，所以亦未知感染源頭，袁文傑的情況相比起之前的輕，只有輕微的咳嗽，沒有嚴重的不適。而莊思明亦確診，需要停工休息，原本的拍攝亦被迫取消，她在21日時已經開始有病徵，但一直快測都是陰性，直至22日晚上才發現自己確診，莊思明表示男友楊明未有中招，同時希望自己快點康復可以開工。