麥明詩性感極限「DEEP到落肚臍」　霸氣回應︰鍾意拋又得唔拋又得

Louisa麥明詩被KOL渾水影下超性感的一刻。(IG：@muddydirtywater)

淡出幕前轉返做法律的10A港姐冠軍麥明詩，11月24日一張美照橫掃社文網站，現身藝術晚宴投得畫作，簽文件確認時KOL渾水一張側拍照，Louisa超深Deep V打扮震撼網民眼球﹗有鍵盤戰士留言揶揄「讀到10優又點？又係拋胸」，獲Louisa親回KO﹗

麥明詩被批「好多拜拜肉」 認增磅：唔使上電視咪降低身型目標囉

當晚Louisa麥明詩投下Willima Lim的畫作，正面睇真係DEEP到落肚臍。(IG：@williamlimcl3)

當晚Louisa出席非牟利藝術空間Para Site的Gala，在Para Site競投收藏家兼藝術家Willima Lim的作品，當晚更多照片流出，原來Louias內裡穿著黑色泳衣，正面拍攝真正係「deep到落肚臍」。上載照片的渾水解畫：「當晚大會主題由本地藝術家陳惠立負責，他的藝術創作環繞游泳池，最近林家謙演唱會係咪有一個泳池嘅舞台設計嘅，都係出自於佢嘅手筆，今次Gala亦一樣。麥小姐當天的打扮是着咗一件泳衣喺入面，完全符合大會主題。」

Louisa麥明詩出席的晚宴，以游泳池作主題。(IG：@chanl_apl_ap)

此打扮可謂Louisa入行以來性感極限，明明是配合大會主題，卻惹來「賣弄性感」的指控，有一個留言揶揄她「讀到10優又點？又係拋胸，洗咩讀書呀﹗問題係可唔可以拋魏高貴d？咁樣好cheap」，但出名EQ高的麥明詩以33字親自留言回應：「當然要讀書啦~讀咗書，多啲選擇，賺到錢養自己同家人，到時鍾意拋又得，唔拋又得。」一秒KO花生友可謂神回﹗