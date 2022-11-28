鄭伊健演唱會籃球擺設有特別意義 低調紀念已故好友錢國偉

如果有入場欣賞鄭伊健演唱會，應該會發現有個籃球出現在演唱會舞台上。(陸偉豪攝)

鄭伊健舉行一連九場《HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022》的演唱會昨晚完成，伊健獻唱了不少經典歌曲，令在場觀眾回憶滿滿，除了歌聲外，今次鄭伊健的舞台亦別具心思，很有舞台劇感覺，當中更有一個小細節值得留意，台上有一個Wilson牌子的籃球，Wilson這名字對鄭伊健有特別意義，因為他的已故好友金牌監製錢國偉，他的英文名就叫Wilson....



台上的「Wilson」籃球擺設被問到是否有特別意思，由第一場放至尾場，鄭伊健離開時更帶走該籃球（陸偉豪 攝）

其實鄭伊健與Wilson是一對感情很好的兄弟，二人識於微時，而鄭伊健之前的演唱會都是由Wilson作監制。Wilson患癌時，鄭伊健曾仗義支援醫藥費，亦遍尋名醫為為他對抗病魔，而Wilson離世時，鄭伊健亦是其中一位扶靈的親友，可見二人友誼之深。所以今次舞台上會出現這個籃球，而鄭伊健很多時都會走近籃球唱歌，而在首場演唱會，鄭伊健走近籃球唱《只會因你唱》時，更一度哽咽唱不下去。

「Wilson」籃球（陸偉豪 攝）

而到昨晚尾場，鄭伊健在Encore時拿著籃球唱《Stronger》，唱完拿著籃球離去，這個舉動前8場都沒有，至於台上的「Wilson」籃球擺設被問到是否有特別意思，由第一場放至尾場，而鄭伊健離開時更帶走該籃球，鄭伊健則表示：「冇嘢阿，冇意㗎！陳設嚟，我買㗎個波，我而家想打籃球阿嘛！」再被問到該籃球是否與Wilson（錢國偉）有關時，鄭伊健立即話：「都唔係嘅，唔好諗咁多啦，咁岩姐。」隨即向大家說再見，表示自己「把聲差唔多」要離開。

點撃睇鄭伊健與錢國偉友情之深：

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