何啟華遲到20分鐘被黃子華寸「身價高」　伸冤稱冇遲到遭網友炮轟

黃子華、王丹妮、何啟華等人主演的電影《毒舌大狀》昨日（27日）在旺角舉行選宣傳活動，為戲中「林涼水大律師事務所」進行開幕剪綵儀式，惟何啟華遲到令活動延遲20分鐘舉行，何啟華一出場即被黃子華寸爆：「果然身價高嘅人係唔同啲！」嚇到何啟華急急補鑊道：「唔好咁講。」又解釋出門遇上裂Con及壞𨋢才會遲到，他現場受訪表示：「我今日算好乖，早到了十五分鐘，但開頭真的諸事不順，隱形眼鏡竟然裂開，令我只得一邊眼有隱形眼鏡，要不停好像相機一樣對焦，令我也非常炆憎！」

阿Dee何啟華同黃子華事後仍然搭膊頭影相。（陳順禎 攝）

事後何啟華公開伸冤兼道歉：「我今日絕對無遲到！由於我好重視，仲要比原定梳化時間早15分鐘到，不過發生咗好多小意外，如果我準時到仲大獲（鑊），不過好對唔住大家。」

何啟華事後伸冤。（何啟華IG）

之後何啟華再於Facebook澄清：「我已經預早咗十五分鐘返公司，我到化妝都未到（化妝準時到）出場時冇講sorry，係我個人仲亂緊，但我私下有講sorry。」何啟華強調沒有未紅先驕，「我內心都仲炆緊點解咁都仲會遲，我又阻滯亦到係真。就等我提供多一個標題意外嘅說法，我自己能控制嘅部分都做盡了，我真係冤枉呀。」

阿Dee何啟華昨日稱諸事不順，連隱形眼鏡也裂開，一隻眼有、一隻眼冇。（陳順禎 攝）

有網友對何啟華說法不收貨，「遲到仲咁多嘢講，IG仲堅持自己冇遲到，即係黃子華屈你？」、「你唯一做嘅就係道歉，再係（喺）度解釋只會令人覺得你唔識做人」、「遲到真係死罪，之後早到半個鐘就完美」何啟華及後再發文道：「吞咗佢 明明平時都識吞咗佢」

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