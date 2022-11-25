李旻芳老公被指主持《東張》口窒　太囂張「唔明點解鍾意佢」

40歲無綫（TVB）藝人黃耀英（Darren）因主持皇牌資訊節目《東張西望》為人熟知，2019年他娶得嬌妻「東張女神」李旻芳（Lucy），兩人被稱為「東張夫婦」。早前Darren參加《全能司儀選拔大賽2022》，當時不少觀眾都直指Darren態度囂張，但Darren幽默回應：「我今日應該唔會喺電視機出現辛苦大家嘅眼球」；Lucy亦落力護夫，表示欣賞老公直率又關心民生。

容羨媛、黃耀英。

Darren司儀大賽後繼續主持《東張西望》，但議論聲音有增無減，連內地網友都留意到Darren表現！近日有人於小紅書出Post表示：「本來覺得他自信又有點靚仔，誰知道把傲慢當個性，如某位先生說，接受不了別人意見，真的別當藝人了。」

《東張西望》主持李旻芳（Lucy）上年11月和同是主持的黃耀英（Darren）結婚。（IG@limanfong）

帖文竟獲不少網民附和，有人指看畢司儀大賽後，對Darren形象分大減，認為他過分自信，又指他主持不時會「食螺絲」，同太太Lucy形象有一段距離，更有犀利批評指Darren「高攀」、「唔明李旻芳點解會鍾意佢」；不過仍有人支持Darren，留言道：「不過佢應該有優點才娶到個靚老婆」。

Darren接受《香港01》訪問時指，收工後好少睇網上評論，但有討論性是好事，認為「Good for TVB」。Darren透露街坊都很友善：「我出外景採訪，可能街坊客氣啦，但冇人話我好寸，都係講支持我，加油呀！」至於網上負評則以平常心看待。至於被指高攀Lucy，他則指：「每個人都有自由思想權利。」至於司儀大賽出街後被指囂張形象插水，他稱部分為節目效果，又表示：「如果人哋咁有興趣想知黃耀英咩人，咪可以過嚟同我Say Hi，傾吓計，唔需要猜測。」

李旻芳和黃耀英。（Instagram/@limanfong）

Lucy則為老公平反道：「鏡頭前大家可能睇唔到，但鏡頭後其實真正認識黃生嘅朋友都知道，佢係一位好好先生，心地善良，孝順又有愛心，而且對工作認真同有熱誠。」Lucy希望外界不要誤會Darren，表示老公會虛心接受批評和改善。

實際上Darren私下愛錫老婆，除了返工管接送外，更為愛犬斥資近700萬買入西貢逸瓏海滙2座低層連花園單位，物業實用面積433方呎，連約235方呎花園，一齊供樓，但就落老婆名，非常大方！

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