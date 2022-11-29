胡慧沖見過嘉玲女兒老公係菲律賓人　2年前患病暴瘦去年逝世

粵語片紅星嘉玲上周一（21日）在睡夢中逝世，享年86歲，昨日（27日）於泰國出殯，長子黃栢文和契女郭秀雲均前來送別，嘉玲夫婿姚武麟傷感送別愛妻。

粵語片一代女王嘉玲。（影片截圖）

有「泰國通」之稱的胡慧沖（Roger）近日亦有送花圈給嘉玲，並拍片透露原來他曾與嘉玲家人合作過。胡慧沖透露嘉玲有一女Carman，聲音與嘉玲十分相似，胡慧沖當年致電Carman時曾一度以為對方是嘉玲，「佢把聲好似佢媽咪，似到好緊要，嗰陣我時我都半信半疑。」直到胡慧沖到泰國見面後，才得悉對方真的是嘉玲女兒，「見到佢真人，聽到佢把聲，先知佢把聲Exactly同嘉玲女士一模一樣。好厚嘅聲底，好好聽。」

嘉玲姐在一間寺廟舉行喪禮。（影片截圖）

胡慧沖指Carman身材圓潤，「幾肥，幾大隻」，而Carman丈夫「冇記錯係菲律賓人」，兩夫妻在泰國經營餐廳，胡慧沖幫過Carman餐廳宣傳。直至2年前農曆新年，胡慧沖再見Carman，她正在開攤檔擺賣，比往日消瘦許多，「見到Carman發現點解佢瘦咗咁多嘅，發現原來佢都身體不適，有病在身。」去年Carman逝世，比母親先走一步。

郭秀雲不時到泰國探望契媽嘉玲（前排右二）。

至於嘉玲兒子Bobby，胡慧沖形容他同父親姚武麟身形相似，「都係高高大大咁」。Bobby在泰國「空鐵BTS」站內開設了一間頗有名氣的法國餐廳，嘉玲和姚武麟經常光顧，在VIP房用膳。嘉玲逝世後，胡慧沖受邀出席喪禮，惜他在芭提雅有公事在身，只能送花圈表達心意。此外，姚武麟妹妹也是在商場開餐廳。

資深藝人黃栢文是嘉玲的長子 （黃栢文提供）

另外，胡慧沖幾日前重回當年與嘉玲初相遇的餐廳，他說：「呢間餐廳就係當年我遇到嘉玲女士，要求影相。據職員所講，原來嘉玲女士兩公婆成日都嚟食。」

胡慧沖特意到與嘉玲初相遇的餐廳訪問侍應。（YouTube圖片）

嘉玲非常喜愛該餐廳的河粉，侍應告訴胡慧沖，嘉玲兩夫妻幾乎每天光顧餐廳，故對他們印象深刻，「我上網畀啲相侍應睇，識唔識得佢哋呀，嗰個侍應一嘢就已經講得出嘉玲先生、姚武麟先生嘅泰文名。」侍應稱讚嘉玲高貴優雅又斯文，待人友善，外國人要求合照時從不拒絕。

胡慧沖憶述與嘉玲家族的一點一滴。（YouTube圖片）

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