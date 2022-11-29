貝依霖如何由鋼管網紅變「性女」　IG愛性感節目親身試玩繩縛

網紅貝依霖（Chantale）涉網上宣傳賭博被捕，事件引起大眾關注。其實她在數年前就已憑突出身材，因喜愛於IG分享跳鋼管舞的照片及短片而有名，當年香港人對鋼管舞接受程度普遍不高，所以當時提起鋼管舞的話大部份網友都會想起她。後來因為她於節目出位的表現，更被傳媒封為「性女」。



貝依霖（Chantale）。（IG圖片）

近年貝依霖（Chantale）的工作重心漸漸由網紅轉變成為藝人，除經營網上平台之外，還參與了幾套電影拍攝，也會於網台做嘉賓，2021年更曾出現在ViuTV節目《家務戰場》，不時會爆出幾句令人想入非非的言論，頗為特別。平日貝依霖除了會「派軍糧」騷身材之外，言論也十分踩界，曾公開分享自己的戀愛經驗，擇偶條件等等。

貝依霖（Chantale）曾於節目中體驗情趣玩意「繩縛」。（IG圖片）

在早年網台節目中，貝依霖就曾經親身上陣體驗情趣玩意「繩縛」，穿上一套日式服裝被繩縛師Rika彌紗五花大縛。節目中她也透露自己私底下都有玩繩，用一啲粗嘅「帶」去被綁。

貝依霖（Chantale）曾於節目中體驗情趣玩意「繩縛」。（截圖）

貝依霖和網民Q&A時也十分放得開，其中更有fans問Chantale的豐胸秘訣，她就建議大家多啲按摩同揸多啲，而且飲多啲木瓜奶同豆漿。當中也有粉絲問她的感情史，她亦坦白自己遇過渣男。她說：「我同初戀分手之後繼續鍾意咗佢五年，另外一個男仔都幾年擺脫唔到，可能因為之後遇得多已經麻痺了，現在我一星期就可以走出陰影。」當時她接受《香港01》時也透露：「當時初戀係15歲，一齊大約一年之後因為佢同我朋友一齊所以分手，之後一直都忘記唔到佢，即使有同其他人拍拖，但去到19、20歲都成日諗住佢，中間冇聯絡。最後真係時間沖淡咗所以放低，同埋都失去聯絡。」

貝依霖（Chantale）的照片愛露股，吸引到不少網民。（IG圖片）

於去年參與ViuTV真人騷《家務戰場》時，貝依霖的言行同樣令人想入非非，首集6女要入住訓練營並以抽籤形式決定房間等次，貝依霖抽到「浪漫星空套房」，她即嗲聲問：「係咪有埋男人㗎？」令主持呆在當場，其中一集參加者需要清流家庭用品時，正在抹洗衣機的貝依霖還爆出的一句「唔好射入面」，令觀眾甚有遐想。

貝依霖（Chantale）言論大膽，十分放得開。（節目截圖）

貝依霖（Chantale）曾表示自己每日都會收到網民的變態私訊。（截圖）

今年7月份她亦曾公開過網民的過火行為，上載男網友大膽露骨「我想同你做」、「同我做愛」等私訊截圖，直斥變態。她接受《香港01》訪問時表示自己習慣了，還說：「我都習慣晒。明白有啲人係想博取注意，係會講一啲偏激嘅說話，而且又會傳啲露械相俾我，每日起碼幾百張，但我係唔會睇晒所有嘅訊息。」