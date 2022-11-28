貝依霖涉宣傳賭博被捕　蘇小小曾拒8萬工作邀約：黃賭毒會害到人

貝依霖涉網上宣傳賭博被捕，事件惹來網民高度關注，相關的討論串更成為熱門主題。其中網友更翻出蘇小小（Zoe So）於大半年前的一則IG Story，表示她曾經收到相關的工作邀約，不過就拒絕了，更讚揚蘇小小（Zoe So）此舉十分正確。



貝依霖（Chantale）涉網上宣傳賭博被捕，事件惹來網民高度關注。（IG/@chantalebelle）

該則IG Story中可以見到，對方對蘇小小（Zoe So）聲稱，每個月出三個post可得8萬元收入，還以「財務自由」利誘、「好多大網紅已經做緊」。見蘇小小沒有回覆，更追問：「麻煩盡快覆一覆，價錢唔滿意可以再傾」。

蘇小小經常派福利。（IG@zoeso0930）

蘇小小（Zoe So）接受《香港01》訪問時表示，收到工作邀約時也曾經心動過。她說：「我都覺得好心動，邊個唔想搵多啲錢？而且佢哋嗰邊同我講話除咗搵咗我之外，仲有搵咗幾個同我差唔多follow嘅KOL。佢講唔使擔心出事，會有法律團隊幫我解決之後嘅所有問題。」

當中就以蘇小小的驕人身形最為吸睛，不過卻惹來隆胸、刻意賣弄身材的傳聞和負評。（影片截圖）

她續說，每個月8到10萬的酬勞的確十分誘人，不過最後她也沒有答應。她說：「輕輕鬆鬆出一個Story可以有8至10萬一個月酬勞，但係我覺得呢個世界應該唔會有咁筍嘅嘢。後尾問經理人，同埋自己上網搵資料，先知的確係有機會觸犯到法律，同埋可能有詐騙成份。始終黃賭毒都會害到人，唔想因為短期內搵咗啲快錢然後留案底。」

有網民翻出蘇小小（Zoe So）大半年前的貼文。 （IG@zoeso0930）

她坦言，自己家庭一點也不富裕，甚至可以用「貧窮」去形容，所以真的需要一份穩定工作以及收入，每個月8到10萬收入誘惑真的好大。她說：「接咗呢個牽涉賭博嘅廣告真係當多一個唔多，因為佢哋會搵好多人做，唔會因為少咗你一個唔存在，而個世界亦唔會有啲咩改變。我認收到呢啲誘惑嘅時候自己都掙扎過，真係好心動㗎！反正大家心目中形象性感本身已經係差。」

蘇小小身材突出，在網上也十分知名。（IG@zoeso0930）

蘇小小（Zoe So）現職打碟DJ。（IG@zoeso0930）

她也表示，除DJ外，她亦身兼多個職業。她說：「畢業之後原本諗住正正經經去考海關入境，因為屋企窮呀！所以好需要一份穩定嘅工。最後先誤打誤撞做咗呢行。我做緊好多份工，網絡花店店主，model，DJ，紋身師。其實而家睇到報道我有少少內疚，成日喺度諗會唔會係自己搞到人哋咁...我相信大家出發點，一開始都唔係為咗呃人嘅。相信大家一開始接呢個Job都只係冇諗清楚背後有機會牽涉到觸犯法例或者詐騙。」

蘇小小在IG坐擁25萬粉絲。（IG@zoeso0930）