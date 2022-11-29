貝依霖涉宣傳賭博被捕保釋候查　回應火藥味濃：搞到啲長輩勁擔心

貝依霖（Chantale）憑身材姣好及甜美的外貌，而成為不少網民的幻想對象。（IG/@chantalebelle）

本港警方新界南總區日前在全港多區拘捕7名KOL，涉嫌「推廣或便利收受賭注」，指她們利用個人影響力在社交媒體推廣非法賭博網站，拘捕人士當中傳出包括現年28歲的藝人貝依霖（Chantale），有指她在11月27日於八鄉寓所被警方拘捕，現正保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

警方公開被捕KOL照片，與貝依霖IG內照片完全一致。（IG：@chantalebelle）

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其中一張警方公開涉案KOL的個人IG照，與貝依霖在泰國打卡的IG照片一致，消息傳出後外界相當嘩然。一向言辭辛辣，不時與網民罵戰的貝依霖正在保釋候查，11月28日她在IG STORY發炮：「點啊世界盃又關我事又放落我啲相度/嗰啲咩尼古丁煙仔啲相又要放喺我張相度/不如全世界嘅事都關我事啦/跟住人哋啲對話cap走晒個名，又擺落我個大頭度/全部嘢都寫到關我事/搞到啲長輩勁擔心/係咪唔拉banner我啲性感相新聞就冇人睇？就算講緊其他人其他嘢都要放我大頭相。」

貝依霖被捕消息傳出後疑在IG STORY回應事件，火藥味甚濃。（IG@chantalebelle）

推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰，為罰款500萬元及監禁7年。不過貝依霖心情似乎未受影響，28日至29日凌晨不停更新IG STORY，指自己在更新WTSAPP，又意有所指：「實在太多訊息，大家俾少少時間我逐一回覆。有傻仔以為我DEL Whatspp del record，唔好意思我係轉iPhone 14 Pro Max先遇到呢個問題。」凌晨4點仍在發打邊爐照片，看似生活一切如常。

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