69歲曾志偉啜爆大馬女模再惹風波　攬姚樂怡周家蔚合照被批太親密

現年49歲的姚樂怡是無綫（TVB）電波少女一員，以性感形象示人為人熟識。直至2012年嫁給未婚夫吳俊匡後，姚樂怡逐漸淡出影視圈。2015年姚樂怡誕下女兒，榮升人母後其身材依然Fit爆。姚樂怡近年不時更新抖音分享生活片段，收穫66.7萬粉絲，人氣多年不減。

姚樂怡真係Keep得好好。（IG：@shermingyiu）

姚樂怡近日與「獎門人」曾志偉、以及2006年港姐亞軍、洪天明老婆周家蔚聚會，姚樂怡於抖音曬出照片，三人臉貼臉合照，姚樂怡依偎在曾志偉身上，曾志偉又攬住兩人，非常親密，感情融洽。周家蔚和姚樂怡皮膚依然白滑，Keep得相當不錯。

周家蔚。（ig：janetchowkawai）

怎料這張照片卻引來部分網民批評，指周家蔚和姚樂怡身為有夫之婦，與曾志偉這張合照過於親密，容易惹人誤會。而有人指雖然曾志偉已近70歲，是兩位女星的長輩，但男女有別，攬攬和臉貼臉已超出社交禮儀，有人留言指：「已經結婚，最好保持一點社交距離。」

曾志偉上月在慶生派對上親吻26歲馬來西亞性感女模Lebara（黎峇菈）的影片引發風波，片段中曾志偉為Lebara唱完生日歌後，特意走向她身旁一同吹蠟燭，隨後更親吻對方臉頰，令對方開心不已。事後曾志偉稱那只是禮貌上的「birthday kiss」，強調並不認識對方，Lebara不久後亦回應指「一場小小的生日祝福，被搞到滿城風雨。」

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