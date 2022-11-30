專訪 | 沈震軒內地直播帶貨最勁賺6位數：一日6至8個鐘，辛苦錢嚟

39歲沈震軒（Sammy）在電影《喜愛夜蒲2》「蘭桂坊USB」壞男人一角深入民心，近年憑無綫（TVB）劇集在內地開拓了知名度，疫情這三年更是北上深耕內地娛圈，登台、拍劇、帶貨直播均有涉獵。近日他終於回到香港，簽約英皇重新出發。

與沈震軒初次見面，遠遠見到他正在拍照，忙碌中他仍不忘轉頭微笑打招呼，沒有擺起男神款，聊了30分鐘後，沈震軒徹底放鬆，餓壞了的他一邊大啖地把午飯塞入口，一邊侃侃而談這三年的隔離生活，4次「14+7」的隔離，最嚴峻時在上海居家隔離長達3個月，促使他開始學習冥想，沉澱三年使他增添一分溫和成熟，他說：「而家做一件事，仍然會嫌身邊嘅人好慢，但唔會再Chur（催）佢哋，好多時件事都要兩個人一齊做，但你急，你咪自己一個撞埋牆。」

攝影：葉志明



沈震軒最近簽約英皇。（葉志明 攝）

三年疫情使幾乎所有娛樂活動急剎停，藝人生計不穩更是難捱，尤其身處防疫政策嚴謹的內地。上海隔離期間，沈震軒不斷同自己傾偈，藉此減淡內心急躁，沈震軒作出手持軚盤狀說：「以前揸車好䒐䒏，好易將負能量傳畀其他人，會䒐自己，但而家學識一定要妥協。」

沈震軒去年在中山登台。（網上圖片）

三次直播帶貨 營業額最高有6位數

或者是吸引力法則生效，沈震軒的正能量為他「吸來」不少工作，近年興起帶貨直播，沈震軒試過三次直播賣衫，「好唔好成績都有」，營業額最高收穫6位數，在內地來說而不算多，「張柏芝嗰啲咪好勁囉，十幾萬人睇呀嘛！」

有人批評直播帶貨是「港星末路」，沈震軒輕靠在梳化上，不以為然地說：「我想知咩一回事，啲人成日話帶貨係咩嚟㗎，我想知囉！哪怕炒粉都好，試吓啦！」每次直播時間長約6至8小時，期間要不斷換衫、講過不停，賺來的都是「辛苦錢」。

沈震軒試過三次直播帶貨。（微博圖片）

不再同網友理論：啲人就係要你激動

除了帶貨直播外，沈震軒今年參演香港回歸25周年的廣播劇《香江兄弟》和劇集《獅子山下的故事》，卻惹來爭議，當時沈震軒積極反駁網民留言，並強調「不談政治」， 事後回想，是否太在意外界言論導致瞬間「破功」？沈震軒直率地笑說：「你哋寫到我激動㗎咋，我勁有禮貌㗎。激動係大家對件事激動，因為通常啲人唔會回答㗎嘛，但我答啲人咪覺得我激動。啲人就係唔鍾意你咁冷靜，就係要你激動，你做乜同我講道理呀？我要你鬧！」

經此一役，沈震軒決定不再浪費口水理論，以後只談風花雪月，「你鬧完佢，你話畀佢聽，咁又點啫？冇意思㗎嘛！明就明，唔明就唔明㗎啦！例如我鍾意玩具，我都要同啲真係鍾意玩具嘅人傾㗎嘛。」

時下社會環境轉變，藝人沾上政治色彩便難以洗白，沈震軒明白無法討好兩地觀眾，只專心做好自己，「我成日俾身邊人話我太離地，我信人天性係好，我接受咗討好唔到兩邊、唔同意見嘅人，所以我唔需要諗呢樣嘢，只需要做好自己，只要做好自己，有明白我嘅人咪得。」

演技大爆發啊！（TVB劇集截圖）

引黃子華金句保持豁達

沈震軒近日於TVB電視劇《超能使者》憂心「母親」馮素波爆喊一幕廣獲讚賞，相信為他挽回很高分數。入行15年，從TVB木人巷打滾近10年，轉到太陽娛樂文化，及後簽約邵氏兄弟，再落戶英皇，目睹同期訓練班出身的黃智雯、趙希洛、蔣家旻已捱出頭來，沈震軒會否有漂浮之感？又或早知應留在TVB努力多幾年？沈震軒只當是際遇，他聳聳肩，豁達地說：「好似黃子華棟篤笑有講過，我哋演員呢行，唔係我哋俾人炒呀，而係有時冇人搵你做嘢，你失業都唔知呀！」

他強調低潮時更不可以「頹」，「好似我同你訪問，你見到我一望埋你度，嘩都唔啱嘅，你快啲走啦，咁咪抵死囉！能量好緊要。」明星風水師傅陳定幫曾指沈震軒屬於「奔波命」，40歲後會迎來好運，沈震軒始終保持樂觀。

沈震軒被陳定幫定性為「奔波命」。（葉志明 攝）

欣賞女友開朗直率 求婚要有儀式感

就快踏入不惑之年，沈震軒自認如今經濟狀況「比上不足比下有餘」，目標同大部分人一樣是「搵到令到我隨時放假就放假、去旅行就旅行，就叫有錢。」而現在距離目標不遠，美容和健身室即將開幕，自此又多了一重老闆身份。談到愛情生活，沈震軒與陳欣妍（Shirley）穩定交往5年，自爆不排除明年結婚，問到打算如何求婚，沈震軒希望「簡單得嚟有儀式感」，他最欣賞女友開朗活潑、坦白直率，「好難得遇到一個可以乜都攞出嚟講嘅人。」

沈震軒與陳欣妍穩定交往5年，不排除下年結婚。（網上圖片）

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