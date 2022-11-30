超能使者大結局劇透｜陳山聰失異能　保護劉穎鏇中槍成犧牲者？

《超能使者》第23集劇透



《超能使者》上集講到，瑞琦（王君馨飾）拜祭母親時遇見家富（張國強飾），坦言將會金盆洗手退下來，家富大喜。與此同時，瑞琦發現健威（沈震軒飾）擁有異能，並給予健威信心，二人漸生情愫。孝年（陳展鵬飾）夢見自己異能失效令金娣（程可為飾）遇險，慌忙將金娣交給若嵐（唐詩詠飾）看顧，但金娣走失，二人慌忙四處尋找……另一邊廂，國棟（吳家樂飾）向慶隆（歐瑞偉飾）告密，指瑞琦與一眾異能人有份對付逸熹（陳國峰飾），慶隆盛怒之下，命令手下到袁叔飯堂大開殺戒……

眾人可能失去異能。（《超能使者》截圖）

點擊下圖睇更多上集《超能使者》精彩畫面：

+ 9

以下內容有劇透，逃生門在此：

超能使者｜劉穎鏇上演冧爆Kiss戲 陳展鵬誤飲糖水搞到全身㷫烚烚

超能使者｜陳展鵬趴地食狗飯戲冇人理 慘被劉穎鏇水著搶盡風頭

超能使者｜劉穎鏇著比堅尼被封「雨神」 刨深田恭子寫真惡補Pose

世界盃｜TVB迎收視危機 《超能使者》出劉穎鏇三點式應戰英格蘭

《超能使者》最新一集（23集）講到，異能人身陷險境，幸好瑞琦與孝年趕至解救，但是對方人多勢眾，令眾人處於劣勢。健威保護家富與梅姐（馮素波飾）離開，卻墮進慶隆早已佈下的殺機……大戰過後，眾人遍體鱗傷；瑞琦決意與健威聯手對付慶隆，但於危急關頭，瑞琦竟昏迷倒地。健威在巧合下，竟發現有方法可拯救瑞琦。健威為了守護深愛的女人，不惜走在鋼線上，遊走於道德與情義之間……

王君馨與歐瑞偉鬥法。（《超能使者》截圖）

點擊下圖睇更多最新一集《超能使者》精彩畫面：