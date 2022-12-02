So Ching屢傳退隊COLLAR永續「8缺1」？　女團Lolly Talk強勢追上

自MIRROR 7月演唱會意外以後，ViuTV女團COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）細心照顧重傷男友阿Mo（李啟言），歸隊無期。而MIRROR 10月已復工，密密出騷及拍劇，COLLAR由於「8缺1」，仍處於半休團狀態，不但有傳出席活動被「禁聲」，COLLAR的So Ching及Winka原定今年8月21日在九展舉行個唱，但意外發生後，主辦機構卡樂B宣布延遲個唱，並於1月公布有關活動詳情。

So Ching一直守候在阿Mo身邊為對方打氣。（IG圖片）

自休團後，COLLAR人氣一直下滑，連商台《叱咤》「我最喜愛的組合」都5強不入，又沒有新作推出，COLLAR休團話題近日不時被提起，更惹起網友熱話。有人指COLLAR最大問題是So Ching無心戀戰女團，又似乎對ViuTV怨氣甚大，根本不可能再歸隊；而ViuTV亦暫時除了冷處理COLLAR外亦別無他法。

COLLAR。（資料圖片）

另一女團Lolly Talk近日亦強勢掘起，歌曲《三分甜》及《五種愛的密語》MV在YouTube均有逾100萬點擊，即便COLLAR有電視台資源支撐，若果未能妥善處理MIRROR演唱會遺下的問題，人氣想必很快被追上，這亦成了COLLAR粉絲擔心的問題。

Lolly Talk。