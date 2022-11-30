Anson Lo盧瀚霆自爆搞個人服裝品牌　設地舖「神徒」可優先購買

撰文：邱愛霖
出版：更新：

MIRROR成員、「教主」Anson Lo（盧瀚霆）復工後工作不斷，在《第4屆KKBOX香港風雲榜》舞台上激動落淚惹來討論，今日（30日）Anson Lo接受商台903訪問，他憶述當時已經死忍，對仍然哽咽落淚感內疚，「我唔想因為喊而唱唔到，到一起歌，我望住個天同自己講『唔好唔好』，呂爵安唱第二句開始，我知道自己應該唔得啦，我真係唔好意思，作為表演者應該完成成首歌，但我冇咁樣做到，當刻係好對唔住。嗰一刻我好內疚，你哋咁辛苦買飛入嚟睇，我冇完整地完成表演，我好抱歉。」

Anson Lo已平復心情，他說：「好輕鬆、OK嘅，大家唔好太擔心，係因為好多唔同活動、事情先令我緊張，大家唔使太擔心。」

Anson Lo早前淚灑舞台。（梁碧玲 攝）

Anson Lo近日推出新歌、以初戀為題材的《永順街39號》，他今又透露更多初戀內幕，指與初戀女同學仍有聯絡，「演唱會問我有冇飛嗰啲，哈哈，都有關心嘅。」由於女同學不想被起底，故Anson Lo選擇尊重對方，不以女同學名字為歌名。

Anson Lo透露當年會在枱底下寫字追女仔，而初戀是高冷型，追了一段時間才到手，兩人拍拖會拖手、出雙入對，又食同一份撈麵，兩人的戀情亦轟動全校，「全部都知，要見家長，所以我媽咪都好記得呢個女仔。」由於媽媽反對，這段戀情便無疾而終，他說：「如果未見家長都會偷偷地繼續，我媽咪鬧咗我好耐，仲打我手板，小六要考呈分試，要專注學業。」

Anson Lo接受商台訪問。（訪問截圖）

另外，Anson Lo爆昨日錄了電視劇《百萬同居計劃》主題曲，劇集於12月5日出街，並由Anson Lo、黃德斌、簡慕華、徐㴓喬、柳應廷、魏浚笙等主演，Anson Lo透露會走隨性路線。

《百萬同居計劃》講述眾人參與名為「百萬同居」的計劃，由MIRROR成員盧瀚霆和柳應廷、簡慕華、黃德斌、練美娟、魏浚笙及徐㴓喬等主演。

此外，Anson Lo又自爆將推出個人服裝品牌，半年前已着手籌備，每件服裝設計都參與在內，「一睇就知係我着開嘅衫」，Anson Lo又說：「《男排女將》之前已經想做，但一路太多嘢做緊，我覺得Handle唔到，半年前就諗唔可以再拖，因為我好想做呢樣嘢，我本身好鍾意衫、Fashion，點解唔做啲自己鍾意嘅嘢出嚟呢？不如Create啲自己鍾意嘅衫出嚟呢？又可以說服大家嘅，點解唔咁做呢？得嚟不如自己Make time。」服裝品牌會有地舖，Anson Lo承諾神徒可以優先購買，預計1月公布詳情。

最後，Anson Lo又暗示會拍戲，計劃長約一年多，「其實我次次染黑頭髮，大家都知我要拍咩。」來年又即將推出一首快歌，「係So far聽過最好聽嘅快歌。」瘋狂爆料的Anson Lo更要當場向經理人花姐撒嬌，「花姐應承唔好鬧我好冇？」

點擊睇MIRROR眼濕濕：

+7
專訪 | 沈震軒內地直播帶貨最勁賺6位數：一日6至8個鐘，辛苦錢嚟69歲曾志偉啜爆大馬女模再惹風波　攬姚樂怡周家蔚合照被批太親密陳瀅李佳芯出席張詩欣婚宴搶輸花球　罕有同框差6歲美貌不相上下
盧瀚霆 Anson Lo
ViuTV
香港藝人動向