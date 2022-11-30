Anson Lo盧瀚霆自爆搞個人服裝品牌　設地舖「神徒」可優先購買

MIRROR成員、「教主」Anson Lo（盧瀚霆）復工後工作不斷，在《第4屆KKBOX香港風雲榜》舞台上激動落淚惹來討論，今日（30日）Anson Lo接受商台903訪問，他憶述當時已經死忍，對仍然哽咽落淚感內疚，「我唔想因為喊而唱唔到，到一起歌，我望住個天同自己講『唔好唔好』，呂爵安唱第二句開始，我知道自己應該唔得啦，我真係唔好意思，作為表演者應該完成成首歌，但我冇咁樣做到，當刻係好對唔住。嗰一刻我好內疚，你哋咁辛苦買飛入嚟睇，我冇完整地完成表演，我好抱歉。」

Anson Lo已平復心情，他說：「好輕鬆、OK嘅，大家唔好太擔心，係因為好多唔同活動、事情先令我緊張，大家唔使太擔心。」

Anson Lo早前淚灑舞台。（梁碧玲 攝）

Anson Lo近日推出新歌、以初戀為題材的《永順街39號》，他今又透露更多初戀內幕，指與初戀女同學仍有聯絡，「演唱會問我有冇飛嗰啲，哈哈，都有關心嘅。」由於女同學不想被起底，故Anson Lo選擇尊重對方，不以女同學名字為歌名。

Anson Lo透露當年會在枱底下寫字追女仔，而初戀是高冷型，追了一段時間才到手，兩人拍拖會拖手、出雙入對，又食同一份撈麵，兩人的戀情亦轟動全校，「全部都知，要見家長，所以我媽咪都好記得呢個女仔。」由於媽媽反對，這段戀情便無疾而終，他說：「如果未見家長都會偷偷地繼續，我媽咪鬧咗我好耐，仲打我手板，小六要考呈分試，要專注學業。」

Anson Lo接受商台訪問。（訪問截圖）

另外，Anson Lo爆昨日錄了電視劇《百萬同居計劃》主題曲，劇集於12月5日出街，並由Anson Lo、黃德斌、簡慕華、徐㴓喬、柳應廷、魏浚笙等主演，Anson Lo透露會走隨性路線。

《百萬同居計劃》講述眾人參與名為「百萬同居」的計劃，由MIRROR成員盧瀚霆和柳應廷、簡慕華、黃德斌、練美娟、魏浚笙及徐㴓喬等主演。

此外，Anson Lo又自爆將推出個人服裝品牌，半年前已着手籌備，每件服裝設計都參與在內，「一睇就知係我着開嘅衫」，Anson Lo又說：「《男排女將》之前已經想做，但一路太多嘢做緊，我覺得Handle唔到，半年前就諗唔可以再拖，因為我好想做呢樣嘢，我本身好鍾意衫、Fashion，點解唔做啲自己鍾意嘅嘢出嚟呢？不如Create啲自己鍾意嘅衫出嚟呢？又可以說服大家嘅，點解唔咁做呢？得嚟不如自己Make time。」服裝品牌會有地舖，Anson Lo承諾神徒可以優先購買，預計1月公布詳情。

最後，Anson Lo又暗示會拍戲，計劃長約一年多，「其實我次次染黑頭髮，大家都知我要拍咩。」來年又即將推出一首快歌，「係So far聽過最好聽嘅快歌。」瘋狂爆料的Anson Lo更要當場向經理人花姐撒嬌，「花姐應承唔好鬧我好冇？」

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